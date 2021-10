El PSPV vol potenciar fòrums autonòmics sense la tutela centralista i reforçar el paper territorial del Senat

El 14 Congrés dels socialistes valencians reforçarà el caràcter federalista del PSPV-PSOE. Els socialistes valencians ja van insistir en aquesta qüestió en el 40 Congrés Federal del PSOE, celebrat a València del 15 al 17 d’octubre, i volen que la seua ponència política marque negre sobre blanc les postures descentralitzadores.

El document que ha coordinat el conseller de Política Territorial, Arcadi España, presentat dimecres a la militància, insisteix a “avançar en l’aplicació de solucions federals als problemes que presenta l’estat autonòmic”. La ponència planteja un estat federal, desconcentrar les institucions públiques de l’Estat de la capital, fixar els organismes de participació i cogovernança entre el Govern central i els autonòmics i crear fòrums entre les autonomies sense la tutela del Govern central.

“Volem passar de la radialitat a la racionalitat, redibuixar els mapes d’infraestructures atenent criteris de població, economia i eficiència, permetre una Espanya més vertebrada des del punt de vista de la mobilitat. I volem aprofundir en la federalització de l’Estat, millorant la cultura de la cooperació i la col·laboració i establint models que ens permeten gestionar la igualtat en la diversitat”, diu la ponència, que trasllada els plantejaments que el secretari general, Ximo Puig, ha anat comunicant durant tot l’any en diferents fòrums.

El document polític planteja una reforma del Senat per a aprofundir en el seu caràcter com a cambra de representació territorial. Les propostes s’articulen al voltant dels conceptes “segona transició territorial” i “Espanya polifònica”, una concepció de l’Estat que passa necessàriament per reconéixer la seua diversitat, com ja recull la Constitució. “Són necessaris nous pactes de totes les autonomies des d’una mirada federal que aposten pel futur des del conjunt i la unitat autonòmica pel dret a la diferència sense diferència de drets”, insisteix el text.

Els socialistes valencians remarquen que “tot allò que pot fer-se a escala local o autonòmica no ha de fer-se des de l’Estat” i esmenten com a exemple la gestió descentralitzada de la pandèmia, en què el Ministeri de Sanitat i les conselleries de les autonomies van col·laborar setmana rere setmana per abordar les qüestions referents al virus.

En el marc territorial i de convivència, es marquen diversos punts a abordar des de la perspectiva estatal: “L’aclariment en el repartiment de competències entre els diferents nivells de govern” –les normes autonòmiques han sigut objecte de nombrosos recursos controvertits davant el Tribunal Constitucional–, “l’articulació de mecanismes de cooperació, col·laboració i participació amb caràcter horitzontal i vertical entre aquests, la reforma del Senat” i “l’adequació del model de finançament autonòmic a les necessitats i les circumstàncies reals de cada territori i de la seua població”.