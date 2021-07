“Quan el policia em va acompanyar a casa, va intentar besar-me”: guerra en la Policia Local de Paiporta per actuacions deplorables en violència de gènere

“Quan va vindre la policia, [el presumpte agressor] els va dir que era una simple discussió de parella, i el van deixar a casa amb mi”; “El policia que em va atendre no em va creure quan vaig anar a denunciar, i em va dir que ho havia somiat”; “En la primera denúncia els policies van qüestionar si havia begut o pres drogues”; “Veig el meu agressor prenent cerveses de rialles amb els policies que em van atendre”; “Quan el policia em va acompanyar a casa, va intentar besar-me”.

Són alguns dels testimoniatges tremends de víctimes de violència masclista sobre preteses actuacions d’agents de la Policia Local de Paiporta que van aflorar en una Jornada Interdisciplinària de Violència de Gènere organitzada per l’ajuntament de la localitat valenciana el 15 de juliol de 2020 davant tots els components del cos. La psicòloga de violència de gènere de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta, governat pel PSPV-PSOE i Compromís, va projectar un Power Point amb testimoniatges de víctimes que havien rebut un tracte per part d’uns certs uniformats, com a mínim, deplorable.

“Com a disconformitat amb el que s’hi estava produint, [uns quants agents] van abandonar indignats la sala sufocats i sentint-se agredits davant les acusacions formulades en una jornada organitzada pel mateix Ajuntament de Paiporta “, diu un escrit conjunt de les seccions sindicals d’UGT, CSIF, SPPLB i CCOO a què ha tingut accés elDiario.es. La psicòloga els va etzibar: “Heu de traure les pomes podrides de la Policia”.

L’escrit reconeix que les afirmacions de les víctimes podrien ser “constitutives de delictes”. Sobre un dels testimoniatges en concret (“Quan el policia em va acompanyar a casa, va intentar besar-me”), la pròpia responsable de violència de gènere de la Policia Local de Paiporta va manifestar: “El cap és coneixedor des de fa temps de tot això i té un nom”, sempre segons el relat dels sindicats.

La dona ha patit posteriorment comentaris masclistes per part de l’oficial J. M. P. G., que va dir a l’agent: “No es pot estar per la central policial amb malletes marcant el culet, ací està ple d’homes”. Els comentaris han valgut a l’oficial l’obertura d’un expedient d’informació reservada i disciplinari, tal com ha informat aquest diari. L’escrit dels sindicats considera que l’agent hauria vulnerat el dret constitucional a la presumpció d’innocència “pel fet de prejutjar afirmant l’acció dels fets”.

Arran dels testimoniatges coneguts en les jornades, el consistori va iniciar un expedient disciplinari, instruït per un comissari en cap de la Policia Local d’una altra localitat valenciana. La instrucció ha conclòs amb la incoació d’un expedient disciplinari a S. L. T., l’inspector en cap en aquells moments que en la pràctica exercia com a intendent del cos. També s’ha instruït un expedient disciplinari contra E. M., inspector amb carnet professional número 154, per esbrinar si va protagonitzar un comportament inadequat durant l’atenció a una pretesa víctima d’una agressió sexual.

L’Ajuntament de Paiporta també ha ordenat establir un protocol d’actuació de la Policia Local en matèria de violència de gènere per fer un seguiment de les actuacions, a més d’una enquesta de satisfacció de les víctimes per a donar una resposta ràpida a totes les actituds que suposen una mala praxi.

Rerefons de guerra en la Policia Local de Paiporta

Darrere d’aquests fets subjau una guerra en el cos de Policia Local de Paiporta que ha inclòs concentracions d’agents jubilats demanant el cap de l’actual intendent (“Ves-te’n al teu poble”, deia una pancarta). L’escrit dels sindicats atribueix a l’inspector en cap durant la jornada sobre violència de gènere el paper d’“aportar assossec i tranquil·litat davant la gravetat del que s’estava produint”. L’uniformat, segons el relat dels sindicats, va preguntar a l’inspector E. M. si els fets eren certs.

Els sindicats critiquen que la diapositiva amb els testimoniatges de les víctimes podria suposar des de faltes disciplinàries fins a “infraccions penals” com els presumptes delictes de denegació d’auxili, encobriment, omissió del deure de perseguir delictes o fins i tot assetjament sexual. Així doncs, les seccions sindicals d’UGT, CSIF, SPPLB i CCOO demanen a l’Ajuntament de Paiporta que duga a terme les “actuacions oportunes” contra la funcionària i qüestionen si ha respectat l’“oportú sigil i reserva en la utilització de la informació a què s’accedeix per raó del càrrec que s’ocupa”.

Sobre l’agent responsable de violència de gènere, que va confirmar a viva veu l’intent per part d’un altre policia de besar una denunciant, l’escrit pregunta a quin cap policial es refereix “quan manifesta que era coneixedor d’això” i si ha compartit informació “amb personal alié al cos”.

En definitiva, els sindicats sol·liciten que “es depuren les responsabilitats que s’hagen pogut cometre” en l’àmbit penal i administratiu “amb la finalitat de netejar el bon nom i la polida trajectòria del Cos de la Policia Local de Paiporta que s’ha embrutat de manera totalment injusta i, al nostre entendre, actuant amb mala fe”.