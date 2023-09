Dos regidors de Vox a València renuncien a la dedicació exclusiva que els va assignar el PP després de denunciar-ho els socialistes a Antifrau

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, va anunciar dilluns que la interposició d’una denúncia davant l’Agència Valenciana Antifrau perquè investigue el possible ús fraudulent dels recursos públics per part de l’alcaldessa de València, María Jose Catalá pel fet de concedir el sou màxim als quatre regidors i regidores de Vox “amb l’única motivació de garantir-se un vot afirmatiu”. Segons Gómez, “l’Agència Antifrau ha d’analitzar si la senyora Catalá ha donat dedicacions exclusives als quatre regidors de Vox sense cap altre motiu més que el d’assegurar-se el seu vot, perquè això és comprar voluntats”, va dir juntament amb el regidor Borja Sanjuán.

Tan sols 24 hores després, el portaveu de Vox a l’Ajuntament de València, Juan Manuel Badenas, va anunciar la decisió de renunciar a la dedicació exclusiva que Catalá els havia atorgat a ell i als altres tres edils de la seua formació en el consistori i la seua proposta per a demanar la dedicació parcial.

“Els que formem part del grup Vox civilment tenim la nostra vida perfectament solucionada. No necessitem viure de sous polítics”, va afirmar Badenas dos mesos després que se li assignara la dedicació exclusiva i després de la denúncia interposada pels socialistes.

Així mateix, va rebutjar les crítiques dels altres dos grups de l’oposició, Compromís i PSPV, a la dedicació exclusiva reconeguda a Vox i a la faena que desenvolupen els seus edils. “Per tant, les insídies i les manifestacions que fan els membres de Compromís i PSOE, que en la vida civil no són ningú, no es corresponen amb Vox”, va dir.

El portaveu de Vox va comentar que el també regidor d’aquest partit i portaveu a l’Ajuntament durant l’anterior mandat, José Gosálbez “ja ha demanat també la dedicació a temps parcial” com a edil. “També coneixen la trajectòria de Gosálbez, que té una trajectòria professional en el món del dret molt consolidada”, va asseverar.

Com va informar elDiario.es, en virtut de les negociacions entaulades entre populars i extrema dreta per a tirar avant l’organigrama de l’equip de Govern i posar en marxa el funcionament de l’Ajuntament, Catalá va atorgar dedicació exclusiva i, per tant, els sous més alts (74.431 euros bruts anuals) als seus 12 regidors de Govern i als quatre edils de Vox, que manquen de competències de gestió. La resta dels càrrecs amb dedicació exclusiva se’ls van repartir entre Compromís, amb cinc, i el PSPV amb quatre. Dels 33 regidors i regidores de l’hemicicle, 25 tenen dret a dedicació exclusiva, unes assignacions que depenen directament de l’alcaldia, encara que segons va denunciar dilluns el PSPV, el repartiment no pot ser arbitrari ni discrecional. Els regidors amb dedicació parcial del 75% tenen un sou de 69.331 euros.

Sobre la denúncia presentada en Antifrau, Sanjuán va explicar que hi ha jurisprudència sobre les retribucions de les corporacions locals i va destacar que, una vegada es pronuncie Antifrau, el Partit Socialista no descarta portar la denúncia al contenciós administratiu. “La normativa incideix en el fet que, a València, 25 dels 33 regidors poden optar a la dedicació exclusiva i se sobreentén que tots els regidors del govern, per la seua responsabilitat més gran, han de disposar del sou complet. Però la resta de les dedicacions exclusives han de repartir-se per igual entre els grups de l’oposició independentment que vote a favor o en contra del govern”, va exposar, per la qual cosa a Vox li correspondria un dels seus tres regidors amb dedicació exclusiva.

Reaccions del PP, Compromís i Vox

Abans d’iniciar-se la sessió plenària, el portaveu del PP i de l’executiu municipal que integra aquest partit, Juan Carlos Caballero, va rebutjar, preguntat per la mesura anunciada pel portaveu de Vox, interpretar “les decisions polítiques que prenen cada grup i cada regidor”.

“Estan en el seu dret d’acollir-se a la dedicació exclusiva i a la parcial i han fet ús del seu dret. Nosaltres no tenim molt a dir sobre això”, va dir Caballero. Preguntat si la dedicació exclusiva s’oferirà a edils d’una altra formació de l’oposició, va respondre: “Ho acabem de saber i ho estudiarem a partir d’ara”.

El portaveu de Compromís i exalcalde, Joan Ribó, va comentar que “no tenia sentit que tots els regidors de Vox tingueren l’exclusiva, per la faena que fan i per altres motius, perquè no estan en el govern”, va exposar Ribó, que va considerar que “el que és raonable” és repartir aquesta exclusivitat “entre l’oposició” i va assenyalar que ha de veure els motius d’aquest rebuig.

La portaveu socialista i ex-vicealcaldessa, Sandra Gómez, va afirmar que “el portaveu de Vox renuncia a la dedicació exclusiva perquè es veu que s’ha llegit la denúncia que ha presentat el PSOE i li ha entrat por”.