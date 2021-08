Restriccions i COVID: un terç dels 68 municipis valencians afectats pel toc de queda ja no estan en risc extrem de contagi

Dissabte passat, la interdepartamental de la Generalitat Valenciana acordava, una vegada aconseguit l'aval del TSJ, prorrogar les restriccions -que inclouen el toc de queda entre la 1.00 i les 6.00 hores i la limitació de reunions en àmbits públics i privats a un màxim de deu persones- en 68 municipis fins al pròxim 6 de setembre, després de la setmana fallera programada a València i altres localitats de la província. L'objectiu d'aquestes mesures és combatre la incidència de la COVID-19, que en aquesta cinquena onada ha provocat un augment considerable dels contagis i les hospitalitzacions en les últimes setmanes, encara que amb una menor letalitat gràcies a l'avanç de la vacunación (amb més del 70% de la població valenciana major de 12 anys amb la pauta completa).

La Comunitat Valenciana, des del 2 d'agost, quan es va arribar a una incidència acumulada de 593 casos per cada 100.000 habitants a catorze dies, està encadenant baixades en la taxa de contagi fins que divendres passat l'afecció del virus se situava en menys de la meitat (282,68). Aqueixa jornada es van notificar 1.119 positius i cinc morts (que es van produir en els set dies anteriors), mentre que els hospitals valencians tenien a 475 pacients COVID ingressats, 84 d'ells en vigilància intensiva.

Una setmana després que es prorrogaren aquestes mesures extraordinàries, que afecten 68 municipis valencians i 2.694.376 habitants, podem comprovar que una vintena d'ells ja no es troba en situació de risc extrem de contagi, si bé la situació no és la mateixa en tots els casos. A més, hi ha algunes localitats, com és el cas de València, en les quals l'afecció del virus es troba pròxima a aqueixa barrera dels 250 casos que equivalen al risc extrem (253). Les altres dues capitals valenciana, Alacant (478) i Castelló de la Plana (316), encara es troben lluny d'aqueixa situació.

Els 21 municipis que han deixat d'estar en risc extrem de contagi, amb una incidència per davall de 250, són: L'Alcora (249,59), L'Alfàs del Pi (239,50), Canals (236,76), Buñol (221,10), Torrent (219,15), Rafelbunyol (218,60), Finestrat (211,18), Mislata (209,84), Pego (197,37) Massanassa (194,23), Sagunt (190,55), Alginet (188), Picassent (183,42), Vilamarxant (181,98), Pedreguer (177,64), La Nucia (165,17), Turís (163,64) o Sax (162,29).

A més, hi ha tres municipis que la situació epidemiològica dels quals ha caigut encara més i es troben en situació de risc mitjà de contagi, amb una afecció a catorze dies interior als 150 casos per cada 100.000 habitants: L'Alcúdia de Crespins (136,91), Sueca (134,22) i Riba-roja del Túria (123,02). Les actuals mesures estaran en vigor, almenys, fins al pròxim 6 de setembre.