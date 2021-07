Reunió entre l’Ajuntament de València i la Generalitat per a decidir el futur del cinema Metropol

Reunió a tres bandes entre representants de departaments de diferent color polític tant de la Generalitat com de l’Ajuntament per a definir el futur de l’antic cinema Metropol, a València.

Fonts municipals han informat que la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud (Compromís), ha convocat una trobada per a dimecres a les 10.30 h amb responsables de la Regidoria de Desenvolupament Urbà que dirigeix la vicealcaldessa socialista, Sandra Gómez, i de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que dirigeix Rosa Pérez (Unides Podem), amb l’objectiu de prendre una decisió respecte a l’edifici dissenyat per Javier Goerlich i inaugurat el 1932.

La Regidoria de Beamud havia iniciat la tramitació de la llicència sol·licitada pels propietaris de l’immoble per encetar el projecte presentat fa quatre anys consistent en l’enderrocament de l’edifici per a construir-hi un hotel. No obstant això, la resolució està pendent de la possible protecció de la façana de l’immoble recomanada pel Comité Tècnic d’Experts de la Conselleria en un dictamen remés fa poc a l’Ajuntament, per això la importància de la trobada.

Encara que en principi totes les parts coincideixen en la voluntat de conservació de la façana, hi ha discrepàncies sobre la fórmula per a aplicar la protecció necessària, ja que des de Desenvolupament Urbà argumenten que els informes tècnics de l’Ajuntament, reconeguts en el dictamen, reconeixen que l’edifici no té valors arquitectònics que justifiquen la protecció, i que per tant, la via més adequada és la de la Conselleria de Cultura, que en principi no participa en la trobada.

Tal com va informar elDiario.es, aquest document conclou que “l’antic cinema Metropol és un edifici singular i d’especial rellevància per a la memòria col·lectiva de València des del punt de vista històric i simbòlic. El seu estil constructiu, el seu ús social i d’esplai, i els fets que s’hi van desenvolupar, el vinculen als valors democràtics representatius de la II República i la reivindicació de València com la seua capitalitat”.

A més, “donen a l’immoble una significació pròpia a l’àmbit local, això és, una rellevància per a València i els seus voltants, per la qual cosa la preservació constitueix una oportunitat de reconstruir la memòria històrica de la nostra ciutat tan danyada al llarg dels anys”, per la qual cosa recomana que es declare com a bé de rellevància local pel fet de considerar-lo “un lloc de la memòria democràtica”.

El document remés a l’Ajuntament conclou que “l’edifici de l’antic cinema Metropol de València reuneix els valors a què es refereix l’article 20 de la Llei 14/2017, de 10 d’octubre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, però no en grau tan singular i abast territorial que en justifique la declaració com a lloc de la memòria de la comunitat autònoma”.

Afig que “es tracta d’un espai de rellevància local singular des del punt de vista històric i simbòlic, vinculat als valors democràtics representatius de la II República i la reivindicació de València com la seua capitalitat, que ha de tindre la consideració de bé de rellevància local, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 4/1998 de patrimoni cultural valencià i l’art. 4.1 i 3 de la Llei 9/2017, de 7 d’abril, que modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, de patrimoni cultural valencià”.

En aquest sentit, segons el dictamen, “correspon a l’Ajuntament de València, en exercici de les seues competències, resoldre les qüestions de protecció d’aquest bé, i és convenient disposar de l’opinió de la conselleria competent en matèria de cultura, a través de l’Inventari del Patrimoni de la Guerra Civil, abans d’actuar sobre l’edifici, especialment en la façana”.

En tot cas, “hauria de disposar-se de la protecció necessària que garantira la contemplació de la façana per les generacions esdevenidores com a símbol dels valors democràtics de la II República i el record de València com a capital de la República”.

En aquest sentit, i entre altres mesures, “es recomana a l’Ajuntament de València que en la façana, a l’interior de l’immoble o al costat, se situe una placa o un monòlit explicatiu del susdit valor històric i simbòlic”.