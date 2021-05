La revisió del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de l’Albufera paralitza l'ampliació del Port de València

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha notificat al Ministeri de Transició Ecològica i a l'Autoritat Portuària de València (APV) que les mesures cautelars associades a la revisió i actualització del Pla d'Ordenació i Recursos Naturals (PORN) de l’Albufera xoquen amb l'ampliació del Port de València i per tant ha de paralitzar-se l'ampliació d'aquesta. Les mesures cautelars podrien allargar-se durant un termini màxim de tres anys.

El passat 18 de desembre el Consell va acordar iniciar el procediment de revisió del PORN i aprovar una sèrie de mesures orientades a vetlar per la preservació dels valors ambientals mentre dure la tramitació del nou instrument d'ordenació.

L'acord, en el seu preàmbul, assegura que no puguen realitzar-se “accions que modifiquen o deterioren substancialment, de manera irreversible, la realitat territorial i mediambiental l'ordenació i la gestió de la qual són objecte del pla de tramitació”.

El text, a més, aprofundeix en aquesta qüestió en l'apartat primer en referir-se al compliment de la Llei Valenciana 11/94 d'espais naturals protegits. L'article 28 del marc normatiu reconeix entre les mesures cautelars d'aplicació la “prohibició de realitzar actes que suposen una transformació sensible de la realitat física i biològica o hagen de dificultar o impossibilitar la consecució dels objectius de la declaració d'espai natural protegit”.

Mireia Mollà ha assenyalat que les mesures cautelars no se circumscriuen només al Parc Natural sinó al conjunt del PORN de la Conca Hidrogràfica de l’Albufera que, en els termes actualment en revisió, comprén una extensió de 91.700 hectàrees repartides al llarg de 57 municipis.

En aquest sentit el document actual, que data de 1995, ja instava a abordar de manera global i definitiva la regressió de la façana litoral “a conseqüència de l'ampliació del port de València” assenyalant que la “regeneració de les platges no es realitzarà, en cap cas, amb arena procedent dels fons marítims pròxims”.

No és la primera vegada que la revisió d'un PORN paralitza una infraestructura. Ja va succeir recentment amb la variant sud de Pedralba mentre es tramitaba l'ampliació del Parc Natural del Túria.

Suspensió cautelar

En la carta, a més, sol·licita la suspensió cautelar del projecte, d'acord amb l'exposat anteriorment i fonamentat en l'absència d'una avaluació detallada sobre les repercussions del projecte d'ampliació del Port de València sobre la Xarxa Natura 2000, tal com va avançar elDiario.es.

Sobre aquest tema recorda que la DIA dictada en 2007 reconeix la possibilitat que l'espai de la Xarxa Natura 2000 de l’Albufera es veja afectat per l'actuació i assenyala la responsabilitat de les instal·lacions i les successives ampliacions sobre l'alteració de la dinàmica litoral i els progressos regressius “intensos i visibles” a les platges al sud de la desembocadura del Túria.

Malgrat això, Mollà expressa “dubtes raonables” sobre l'adequada avaluació de repercussions de la DIA de 2007, en els termes exigits pels articles 6.3 i 6.4 de la Directiva Europea relativa a la conservació d'hàbitats naturals.

La petició, per tant, s'estén també a la demanda una nova revisió en profunditat de l'avaluació d'impacte ambiental, analitzant de forma detallada els efectes previsibles sobre hàbitats i espècies concretes i incorporant els nous coneixements tècnics del mitjà recollits en els últims 13 anys.

L'espai Natura 2000 del Parc Naural no sols afecta al llac, sinó també a les platges. Aquest espai comprén la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de l’Albufera, amb 8.414,87 hectàrees de zona marina (un 28,94% de les 29.285,57 hectàrees de superfície de la ZEPA), i el Lloc d'Interés Comunitari (LIC) de l’Albufera, la superfície marina de la qual és de 6.727,34 hectàrees (un 24,43% de les 27.538 hectàrees de superfície del LIC), i que queda inclosa per complet en l'àrea delimitada per la ZEPA.

La normativa sobre la Xarxa Natura 2000 indica que els Estats hauran d'emetre per a les ZEPA i les Zones Especials de Conservació, adequades “mesures de conservació” que responguen a les exigències ecològiques dels hàbitats i espècies presents en el lloc que han motivat la inclusió de l'espai en la Xarxa Natura 2000 i la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica és la responsable d'aplicar les esmentades mesures de conservació.

El departament que dirigeix Mireia Mollà ha remés un comunicat de manera directa informant d'aquesta situació ja que el gabinet de Presidència no ha considerat incloure'l entre les notes oficials que difon.