Russafa estrena el 3 d’octubre la segona zona d’aparcament taronja i verda per a residents de València

El barri de Russafa va començar el dia dimecres amb gran part de les seues places d’aparcament en superfície pintades de taronja i verd amb motiu de la imminent posada en marxa d’aquesta tipologia d’estacionament que atorga prioritat als residents.

En concret serà el pròxim dia 3 d’octubre que començarà a funcionar el nou sistema que fins ara només existia a Ciutat Vella. De fet, la Regidoria de Mobilitat Sostenible ha rebut ja un total de 658 sol·licituds de veïns i veïnes per a acreditar-se i poder estacionar a preus reduïts tant en zona verda com en taronja. D’aquestes, ja se n’han concedides 326.

Durant els últims tres mesos s’ha efectuat una intensa campanya de comunicació mitjançant l’enviament d’informació a les bústies de les residències del barri, a través de les marquesines i els autobusos de la xarxa de l’EMT, notes de premsa, web i app municipals, així com pels diferents perfils de les xarxes socials de l’Ajuntament de València.

Les persones que sol·liciten el distintiu han d’estar empadronades en algun dels carrers del barri de Russafa. A més, han d’acreditar ser titulars del permís de circulació o, en el cas de les persones jurídiques o prenedores d’una assegurança, han de fer constar que són les conductores habituals del vehicle. Igualment, les persones beneficiàries han d’estar al corrent del pagament de taxes, impostos municipals i sancions.

El procediment per a obtindre l’autorització continua obert i es pot fer per mitjà de la seu electrònica, en l’apartat de mobilitat dels tràmits municipals. L’Ajuntament ha creat una pàgina web (http://www.ora-valencia.es/web/barri-de-russafa/) on la ciutadania disposa de tota la informació i dels requisits per a ser beneficiària i donar-se’n d’alta.

La sol·licitud es pot fer en qualsevol moment i tindrà una vigència de dos anys, incloent-hi l’any en què s’ha sol·licitat i el següent al de la inscripció fins al 31 de desembre. Amb aquesta targeta, les persones residents de Russafa tenen exclusivitat a l’hora d’aparcar en zona de residents durant les vint-i-quatre hores i els set dies de la setmana.

A més de tindre el distintiu de resident (gratuït), les persones usuàries hauran d’abonar la taxa fiscal d’estacionament en alguna de les dues modalitats, mensual (7,18 €) o anual (86,20 €).

El cost de la zona taronja per als no residents serà el mateix que a Ciutat Vella, és a dir, entre 1,10 euros els primers 25 minuts fins a 3,30 euros per un màxim de dues hores.

Com va informar elDiario.es, el control dels cotxes estacionats es farà amb vehicles elèctrics equipats amb càmeres i també amb revisors itinerants que comprovaran que els vehicles estan degudament acreditats.

En total s’implementaran a Russafa 334 places de zona verda només per a residents i 1.043, preferentment per a ells en la zona taronja.

La zona verda estarà en el centre del barri, als carrers del Pintor Salvador Abril, Cadis, i Matías Perelló, i les grans vies, llevat del carrer de Russafa, pel Mercat. D’altra banda, la zona taronja se situarà als carrers més comercials: Dénia, Sueca, Puerto Rico, Cuba, Literat Azorín, Pere III o Castelló. A més, es mantindrà la zona blava en la perifèria de Russafa.