Ruta de professionals itinerants: un podòleg o una veterinària a domicili per a lluitar contra la despoblació en pobles d’interior

El mes de juny passat, l’Agència Valenciana Antidespoblament (Avant) posava en marxa el programa Itinerant, un projecte pilot en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Mancomunitat de l’Alt Palància, a Castelló, que té com a objectiu coordinar una ruta de professionals autònoms itinerants perquè presten serveis bàsics a preus competitius en municipis en risc de despoblació.

En definitiva, es tracta d’acostar als ciutadans de poblacions menudes serveis que hi ha en els seus municipis a càrrec de professionals com ara fisioterapeutes, podòlegs, veterinaris, informàtics, carnissers, fusters, tècnics en climatització i refrigeració... La iniciativa ha tingut tant d’èxit que la Generalitat Valenciana ha decidit implementar-la en altres comarques de l’interior de les províncies d’Alacant i València.

“Estan exportant-se professionals als territoris de l’interior” per adequar l’oferta a la demanda, tal com destacava Jeannette Segarra, directora general d’Avant, que va afegir que el programa està fent tornar a aquests pobles “menuts, però importants, oficis que havien deixat d’existir”.

L’alcaldessa de la localitat castellonenca d’Assuévar i presidenta de la Mancomunitat de l’Alt Palància, Jéssica Miravete, destaca el bon funcionament d’Itinerant, “es tracta de serveis bàsics i essencials, moltes vegades necessaris per a la població, dels quals no es disposaven i que, d’aquesta manera, es poden acostar, sobretot, a la gent gran que viu als nostres pobles”.

Miravete explica que són els ajuntaments els que normalment s’encarreguen de coordinar, d’exercir d’intermediari, entre els veïns i els professionals que participen en el programa (el directori de serveis i professionals que hi participen també està disponible a través del web de la mancomunitat). L’alcaldessa incideix en el fet que l’Ajuntament exercisca d’intermediari serveix com a “aval” davant la gent gran, “que té por que un estrany entre a sa casa i que vinga recomanat per l’Ajuntament els dona tranquil·litat”.

Per a donar a conéixer els serveis entre la població, Miravete comenta que en el cas d’Assuévar han utilitzat tots els canals de què disposen: “Tenim un grup de WhatsApp a través del qual difonem tota la informació que puga resultar d’interés per a la ciutadania, com és aquest cas, així com també està disponible en els taulers d’anuncis i ho publiquem en un ban municipal”. “L’objectiu és arribar al màxim nombre de veïns possible”, afirma.

Una oportunitat per als professionals

Els participants en aquesta iniciativa estan, en general, molt satisfets per l’acolliment rebut, al mateix temps que ho veuen com una oportunitat laboral. Violeta, veterinària establida a Sogorb, reconeix que, si bé encara no ha rebut moltes telefonades, sí que ha notat un increment del volum de faena, “per exemple, per a la campanya de vacunació”. La seua intenció, si aconsegueix tindre una clientela més o menys estable, és organitzar torns per municipis per desplaçar-se un dia determinat a tal localitat i facilitar la prestació del servei amb un calendari establit. De moment, es mostra molt satisfeta amb l’acolliment, “que els ajuntaments et recomanen, t’aferma”.

Marcos és tècnic en climatització i refrigeració d’Almedíxer, un dels municipis de la comarca, i explica com es va assabentar de la iniciativa a través d’un ban de l’ajuntament veí de Navaixes, que sol·licitava professionals interessats a participar-hi: “Em va semblar una idea original, oferir uns serveis itinerants per la comarca concretant uns dies”. En el seu cas, reconeix que sense haver rebut “una allau” de faena, sí que han rebut nombroses telefonades: “L’experiència és molt bona, perquè serveix per a mantindre uns serveis determinats que no hi ha amb una gran comoditat per als veïns, que ja saben com localitzar-nos”.

Un altre dels serveis que s’ofereixen és el de fisioterapeuta. D’això s’encarrega Joan, que és de València: “Des de juny he rebut tres o quatre telefonades directament i altres tantes gràcies al boca-orella entre els veïns, encara que soc conscient que l’estiu és una data roïna”. En el seu cas, intenta desplaçar-se per atendre diverses cites, encara que, si el projecte funciona bé, confessa: “Veig la possibilitat d’anar-me’n a viure a aquella zona”. Joan destaca com d’agraïda que està mostrant-se la gent amb qui tracta.

Vicente, de la seua banda, és podòleg i té la clínica a la localitat d’Altura, també a l’Alt Palància: “Si poden, preferim que es desplacen fins ací, perquè és on els podem oferir un servei millor, però si hem de desplaçar-nos a altres pobles, ho fem, perquè hi ha gent gran que no pot eixir de casa o li és impossible vindre a Altura”. A més, destaca que Itinerant li ha permés donar-se a conéixer a la comarca i que el busquen més, “estem treballant ací quatre anys, i hi ha qui ja ens coneix, però això ajuda”. “L’acolliment està sent molt bon”, conclou.