Sánchez es compromet a garantir que en els plans urbanístics un 40% del sòl es reserve a habitatge protegit

El PSOE situa la inversió en habitatge públic com un dels eixos de la seua campanya per a les eleccions municipals i autonòmiques. L'aprovació de la Llei d'Habitatge s'ha convertit en un dels temes forts del partit, que en fa referència en els seus actes públics.

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recalcat aquest dimarts a Castelló alguns compromisos de l'Executiu en aquesta matèria. Després d'aprovar la concessió de crèdits de l'ICO a joves per a facilitar l'accés a les hipoteques, el dirigent socialista ha insistit en la construcció de 20.000 habitatges en sòl públic del Ministeri de Defensa. “Amb les nostres polítiques estem establint les bases per a alçar el cinqué pilar de l'Estat de Benestar i estem fent realitat l'article 47 de la nostra Constitució”, ha apuntat Sánchez, que ha subratllat que “l'habitatge ha de ser un dret, no un bé de luxe com diu la dreta, aqueixa és la gran diferència”.

El president s'ha compromés a blindar la norma per a “no vendre mai més habitatge protegit als fons voltor”, atés que és “un patrimoni públic”. A conseqüència d'aqueixa venda tenim menys d'un 3% d'habitatge protegit, ha apuntat, per a després manifestar el compromís d'“augmentar la garantia que en els plans urbanístics un 40% siga sòl reservat a habitatge protegit”. El 70% de la desigualtat del país té relació amb l'habitatge, ha afegit, per a insistir en la necessitat de construir, rehabilitar i renovar el parc públic.

El president ha manifestat els compromisos en un míting del PSPV-PSOE a Castelló, al costat del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i l'alcaldessa de la ciutat, Amparo Marco. Els dirigents socialistes han aplaudit la sentència del Constitucional, favorable a la llei de l'avortament aprovada pel Govern de Zapatero. “Hui el futur ha tornat a donar la raó al progrés i ha deixat la dreta on sempre, en contra dels avanços socials, en contra de reconéixer els drets i les llibertats, en aquest cas a les dones del nostre país”, ha recalcat Sánchez

A Castelló, una terra que va ser bastió del PP, amb els Fabra com a referents polítics, el president de la Generalitat Valenciana ha fet una comparació entre les maneres de governar. En “l'aeroport de l'”abuelito“ -com es va dir al de Castelló- ”ara volen avions“, assenyalava el president, que també ironitzava respecte a si el PP estava traient en règim de tercer grau els seus referents de la presó per anar a aplaudir als mítings. Carlos Fabra, ex president del PP de Castelló i de la Diputació Provincial, va acudir el dilluns al míting del Partit Popular, que va comptar també amb l'expresident del Govern Mariano Rajoy.

Sobre el model fiscal, ha recalcat la progressivitat de les reformes valencianes, i ha apuntat que en el PP “quan diuen 'baixarem els impostos', diuen 'retallarem tots els serveis socials” i “privatitzar”. “Ara, quan s'haja de decidir, els ciutadans ho tenen relativament fàcil: avant o arrere; Gürtel, l'aeroport sense avions o l'ocupació, la prosperitat i l'avanç social”, ha conclòs el secretari general dels socialistes valencians.