Sanció per falta greu a dos guàrdies civils per no detindre a un lladre enxampat in fraganti que es va esfumar sense deixar rastre

Dos agents de la Guàrdia Civil van actuar “de manera negligent” i van prestar un “servei mal realitzat” al no haver detingut a un lladre enxampat in fraganti robant en un cotxe, segons una sentència de la secció primera del Tribunal Militar Central a la qual ha tingut accés elDiario.es. Al lladre, que comptava amb antecedents per fets similars, ja mai se li va tornar a veure el pèl. Els agents de l'institut armat han sigut sancionats amb la pèrdua de cinc dies d'havers amb suspensió d'ocupació com a autors d'una falta greu a conseqüència de la negligència en el compliment de les obligacions i les ordres rebudes.

Els fets es remunten al 19 de febrer del 2020 quan tots dos agents, destinats en la patrulla de Seguretat Ciutadana a Moraira (Alacant) van ser requerits per a atendre un avís en la localitat de Benissa, on un un grup de persones mantenia retingut a un lladre que havia sigut sorprés a l'interior d'un vehicle amb objectes i diners propietat de l'amo del vehicle, que es trobava descarregant.

“L'actuació professional dels agents es va limitar a realitzar una identificació completa de la víctima i del presumpte autor dels fets, així com a fer un registre de les seues pertinences, instar la víctima que presentara la denúncia i a redactar una diligència d'exposició de fets en l'aquarterament de Moraira, sense procedir a la seua detenció ni identificar als testimonis”, segons els fets provats de la sentència.

No obstant això, l'amant de l'alié enxampat in fraganti “no es va presentar davant els nombrosos requeriments” realitzats per la Guàrdia Civil. L'atestat entregat a un jutjat d'instrucció de Dénia ressenya la “impossibilitat d'haver fet que compareguera en denunciat”, que s'havia agenciat unes ulleres de sol i uns 50 euros de l'amo del vehicle.

La informació reservada instruïda pel capità cap de la companyia de Calp retrau als agents sancionats que “degueren haver traslladat en qualitat de detingut o investigat al presumpte infractor, realitzar la inspecció ocular, filiació dels testimonis i valoració del sostret”.

Un lladre amb antecedents

L'instructor del comunicat disciplinari també destaca que el presumpte autor del delicte de furt “era conegut per fets delictius anteriors”. La defensa dels guàrdies sancionats argumentava que els únics efectes sostrets eren simplement unes ulleres de sol i uns 50 euros i que el malfactor “havia accedit a l'interior del vehicle sense forçar-lo ni danyar-lo en cap moment”. Així, segons l'atestat instruït, es van limitar a identificar al denunciant i al presumpte autor del furt.

La secció primera del Tribunal Militar Central, valorant únicament les manifestacions dels superiors dels agents, considera que existeix prova de càrrec suficient per a acreditar que els guàrdies van complir amb les seues obligacions professionals “de manera negligent”. El lladre, “malgrat els nombrosos intents de contactar amb ell no va comparéixer” ni havia facilitat el seu domicili i a més els sancionats no van prendre la filiació dels testimonis dels fets perquè declararen davant el jutjat.

En definitiva, els agents destinats en la patrulla de Seguretat Ciutadana de Moraira van incomplir diverses obligacions professionals contemplades en la Llei d'Enjudiciament Criminal i en la Llei orgànica de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. “Un servei mal realitzat”, conclou la sentència.