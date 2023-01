Sandra Gómez: “El València CF pretén validar el projecte d’estadi que van presentar a l’estiu i no l’acceptarem”

“No es pot dir que estem encaminats a arribar a un acord quan hi ha un problema de filosofia. Ells amb aquest conveni el que pretenen és que els diguem que el projecte que ens van presentar aquest estiu és correcte i en cap concepte l’acceptarem. Un conveni consisteix a establir un marc d’obligacions i de drets mai pot validar i donar per bo un projecte concret, per la qual cosa hi ha un problema de filosofia que de moment ens situa molt lluny”.

La vicealcaldessa socialista i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, s’ha manifestat així de contundent en declaracions a elDiario.es després d’analitzar en profunditat la proposta de conveni entregada divendres passat 27 de gener per la presidenta del València CF, Lay Hoon, en la reunió mantinguda en l’Ajuntament en què també van estar l’alcalde, Joan Ribó, el vicealcalde, Sergi Campillo, i la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud.

Gómez ha evidenciat que, a pesar que el club va acabar acatant les condicions urbanístiques imposades des de l’Ajuntament, pel que fa a les característiques del nou estadi no hi ha hagut cap avanç, atés que el club s’ha limitat a replicar el contingut de l’últim projecte que van presentar a l’Ajuntament, és a dir, un aforament de 66.000 espectadors ampliable a 70.000, un pàrquing de 200 places i unes condicions d’ús compartit que no s’ajusten gens a les pretensions municipals.

La candidata del PSPV també a l’alcaldia ha volgut en primer lloc posar en valor l’acatament per part del València CF de les fitxes urbanístiques, l’expedient d’aprovació de les quals, afirma, ja s’ha iniciat: “Totes les persones o entitats que durant aquests anys han lluitat per protegir el patrimoni del club van guanyar amb l’acord del divendres passat. Finalment l’Ajuntament i l’àrea d’Urbanisme vam imposar les nostres condicions, que jo defensava des de fa quatre anys. Les fitxes urbanístiques que el màxim accionista acata suposen que no es podran utilitzar els recursos dels terrenys tant del vell com del nou estadi si no es destinen al poliesportiu i a acabar les obres del coliseu de les Corts Valencianes, cosa que ni tan sols quedava reflectida en l’actuació territorial estratègica (ATE)”.

Gómez ha revelat que fins a última hora els responsables del València CF van tractar de vincular la venda del sòl terciari de l’avinguda d’Aragó a l’obtenció de la llicència d’obres, cosa que es va denegar per evitar que les obres pogueren tornar a quedar parades. Amb l’acord aconseguit, només podran comercialitzar aquest sòl (29.000 metres quadrats) una vegada acabat el nou estadi complint les condicions establides.

Una vegada superat aquest primer escull, el debat se centra ara en les característiques que haurà de complir el nou estadi. Sobre aquest tema, la regidora socialista ha insistit que “no és correcte ni s’ajusta a la forma de conducta de l’Ajuntament de València que Meriton pretenga que els donem el vistiplau al projecte que van presentar al juliol, almenys no amb la meua signatura, ja que per a començar era quasi 15 milions d’euros més barat que l’anterior que van presentar”.

En aquest sentit, Gómez es manté ferma en el fet que l’estadi ha de “reproduir exactament les mateixes condicions de l’ATE i no entrar a validar el projecte que van presentar al juliol”, és a dir, un aforament d’inici de 70.000 espectadors.

Quant a les condicions que imposa el club per a cedir l’ús de l’estadi a l’Ajuntament, “hi ha bastant discrepància”. Gómez recorda que “l’operació de l’estadi, que és un empastre i un embolic que ve del PP i que nosaltres arrosseguem i intentem solucionar, compta amb suport municipal en el finançament, a diferència d’altres recintes com l’Arena”. Així doncs, ha afirmat que volen “ajudar el València CF a acabar l’estadi, però no es poden admetre regles sobre com la ciutat pot usar l’estadi, avisant amb dos anys d’antelació i corrent l’Ajuntament amb totes les despeses, en un to que destil·la una certa supèrbia”.

En aquest punt, torna a referir-se al que establia l’ATE, segons la qual la ciutat podia usar l’estadi “per a qualsevol esdeveniment que poguera suscitar interés per a la ciutat i que no interferira en les competicions del València CF, més enllà que després es negocien les condicions d’aquesta cessió”.

Sobre l’aparcament, nega que un gran aparcament en el subsol puga suposar problemes de seguretat, posant com a exemple “qualsevol gran centre comercial” i fixa com a objectiu els requisits que estableix la Federació Espanyola de Futbol per a acollir fins a una semifinal d’una gran competició, això és, 790 places per a autobusos i 1.100 per a cotxes, lluny de les 195 places exclusives per a jugadors i vips que va incloure el club en el seu últim projecte.

Un altre dels aspectes en què discrepa amb la proposta del club és que no preveu el pagament de l’IVA del poliesportiu. El València CF es compromet a abonar 8,1 milions, però no els 1,6 milions d’IVA: “Siguem seriosos, açò és l’Administració pública i l’IVA es paga com qualsevol persona honrada i honesta. És una cosa injustificable”.

Gómez ha assegurat que des del divendres passat no han tornat a parlar amb els responsables del València CF i que contestaran al club en els pròxims dies a la seua proposta. Sobre la possibilitat d’arribar a un acord, vistes les distàncies que hi ha entre les parts, ha explicat que “açò és un espai de diàleg” i que no es mostra “ni pessimista ni optimista”. La vicealcaldessa no va perdre l’ocasió per a llançar algun dard als seus socis de Compromís: “Els polítics que parlen d’optimisme crec que haurien d’aprendre i ser prudents quan parlem de Meriton. He vist l’alcalde anunciar fins a dues dates d’inici d’obres i crec que és un error. Compliran quan comencen les obres”.

Venda del club i execució subsidiària

Un dels aspectes que s’ha qüestionat des de diferents plataformes és la legalitat del document pel fet de considerar que no es tractaria d’un conveni, sinó d’un contracte. Gómez rebutja aquest supòsit: “És un conveni urbanístic i es fa contínuament en diferents àmbits que regulen una sèrie de drets a canvi de complir una sèrie d’obligacions. Ha caducat un document i es torna a establir un altre marc”.

La vicealcaldessa considera a més que no hi ha “una relació entre el tema de l’estadi i el tema d’una possible venda del club, quasi que tot el contrari, però en tot cas són temes en què no entraré”.

Sobre la possibilitat que les autoritats polítiques intervinguen per forçar la venda de la majoria accionarial de Peter Lim, la vicealcaldessa es va limitar a comentar que “cadascú en aquesta història s’ha retratat en aquests anys” i va recordar les “campanyes de desprestigi” que hi ha hagut contra la seua persona de determinats mitjans i d’alguns responsables polítics, entre els quals esmenta el president de les Corts, Enric Morera, el sotssecretari de la Conselleria d’Economia, Natxo Costa, i la mateixa presidenta del València CF, Lay Hoon.

D’altra banda, Gómez no preveu de moment la possibilitat del canvi de promotor per a acabar l’estadi si no hi ha acord amb Meriton a través de l’execució subsidiària: “Sí que es va arribar a valorar, però és un tema molt complex que retardaria moltíssim els terminis”.

Finalment, veu quasi impossible l’opció de seguir en l’actual Mestalla, ja que el València CF “es trobaria amb dos terrenys d’ús esportiu i un estadi a mig construir”. Preguntada si seria possible requalificar a residencial el sòl del nou estadi, descarta aquesta opció i a més afirma que el club no l’ha posada damunt la taula: “Seria una altra pilota urbanística”.