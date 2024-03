Sanitat adjudica a Ribera Salut contractes d’emergència per valor de 2 milions en l’àrea de Dénia que acaba de perdre després de 15 anys

“L’1 de febrer de 2024 el servei d’assistència sanitària del Departament de Salut de Dénia reverteix a l’Administració i la gestiona directament aquesta, i és la prestació assistencial un servei que no pot veure’s afectat, interromput o suspés. En acabar el 31 de gener de 2024 tots els contractes que la concessionària té formalitzats amb diferents empreses, l’Administració ha de donar una resposta immediata perquè continue preservant-se la salut de les persones, evitant situacions de greu perill per a la salut dels pacients del Departament de Salut de Dénia. Per tant, s’ha de recórrer a la tramitació d’emergència prevista en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic”.

La Conselleria de Sanitat justifica així l’adjudicació d’una trentena de contractes de serveis relacionats amb el Departament de Salut de Dénia per valor de quasi 18 milions d’euros per la via d’emergència per la qual es prorroguen durant aquest exercici, tal com publica la Plataforma de Contractació de l’Estat.

Dels 18 milions d’euros, quasi 2 milions corresponen a tres contractes per serveis informàtics en un cas i de diagnòstic mitjançant imatge en els altres dos casos adjudicats a Ribera Salud, l’empresa que, amb DKV, va gestionar el departament de salut en els últims 15 anys, fins a l’1 de febrer passat.

De la resta dels contractes destaquen els 2,1 milions d’euros corresponents a neteja adjudicats a Hospinet SL i els 5,5 milions adjudicats a Analiza SL en concepte d’anàlisis clíniques.

La pròrroga per la via d’emergència dels contractes vigents ha sigut una fórmula habitual després de la recuperació dels anteriors departaments de salut d’Alzira i de Torrevella amb l’objectiu de no interrompre els serveis. D’aquesta manera, durant l’any de pròrroga es poden traure a concurs públic o bé la conselleria mateixa pot assumir la gestió directa, una cosa habitual en el cas d’analítiques, laboratori i diagnòstic per imatge.