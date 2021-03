Sanitat autoritza el 19 de març a València una Nit del Foc descentralitzada i en horari de toc de queda per evitar concentracions

La suspensió de les festes falleres no impedirà que els valencians i valencianes puguen gaudir d’una Nit del Foc ben particular, encara que siga des dels balcons de casa i un dia més tard del que marca la tradició.

L’alcalde de València, Joan Ribó, es va reunir dimarts amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en el marc de la comissió mixta creada entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament per al seguiment de la COVID-19 a la ciutat de València.

En la trobada, Ribó va traslladar la proposta de l’Associació de Pirotècnics de la Comunitat Valenciana (Piroval) de celebrar un castell de focs durant la nit de Sant Josep des de diferents punts de la ciutat i ha confirmat que l’Administració autonòmica accepta la proposta, que encara està pendent de l’autorització administrativa de la Delegació del Govern.

Fonts de la representació del Govern a València van explicar que, si bé dimarts al migdia encara no havien rebut cap petició sobre aquest tema, si Sanitat no hi veu risc sanitari i la disparada compleix la normativa habitual d’aquesta mena d’espectacles, no hi haurà cap problema perquè es puga autoritzar.

L’alcalde va explicar que, si se celebra aquest espectacle, “seria sempre en horari nocturn comprés dins del toc de queda i, per això, la ciutadania l’hauria de veure des dels balcons de casa i sense eixir al carrer”.

A més, va recordar que “enguany no es pot fer festa en els casals fallers” i que l’Ajuntament “vigilarà que siga així, perquè no està permés”. Així i tot, Ribó va insistir a la conselleria perquè sí que permeta l’accés a les seus de les comissions festeres per a “fer tasques administratives”. L’alcalde va argumentar que, en aquests moments, “les falles estan en fase de sol·licitar ajudes econòmiques i, per tant, necessitaran accedir a la documentació, els comptes o els ordinadors”.

De la seua banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va agrair a l’Ajuntament de València i a l’alcalde “la seua màxima col·laboració” i va recordar a la població que “enguany hi haurà no-Falles”. La consellera va afirmar: “Entenc que són unes festes molt entranyables per als valencians i valencianes, però, enguany, no podrem celebrar-les perquè l’important és no retrocedir en la pandèmia”.

Respecte al calendari escolar faller, l’alcalde es va remetre a la reunió que celebrarà dijous el Consell Escolar de la ciutat per decidir si manté o ajorna els tres dies no lectius previstos al voltant del dia de Sant Josep. L’alcalde va considerar que, “respectant sempre els tres dies de festa, es podrien traslladar a altres jornades més endavant”.

Protesta de la pirotècnia

El sector de la pirotècnia es va concentrar dilluns en la plaça de l’Ajuntament de València, data en què havia d’haver-se disparat la primera mascletà del calendari de les festes falleres, per “una situació que suposarà la desaparició d’un sector emblemàtic amb profundes arrels valencianes”. Els pirotècnics van demanar treballar perquè “ja no aguanten” i “disparar sense gent” igual que se celebren partits de futbol o de bàsquet: “Amb els dits de les mans ens sobra per a comptar les disparades que hem fet en un any”, van lamentar.

Durant la protesta, Piroval va llegir un manifest per a “reivindicar la importància del sector en l’àmbit cultural, tradicional i de l’ofici artesà”. Després, al crit de “senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”, la mateixa que pronuncien cada dia de l’1 al 19 de març les falleres majors de València per a donar començament a les disparades, van encendre una traca per denunciar l’“abandó” que pateixen i reclamar que se’ls permeta treballar.