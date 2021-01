Sanitat detecta 2.283 casos de coronavirus i 77 defuncions en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha comunicat aquest dilluns 2.283 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i 77 defuncions des del divendres. La incidència acumulada en la Comunitat Valenciana és de 393 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del total de l'Estat, actualitzada aquest dilluns pel ministeri, és de 435,62 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.

Els 77 morts tenien edats compreses entre els 59 i 95 anys, 21 d'ells eren persones que habitaven en residències i les persones mortes per coronavirus ascendeixen a 3.321 des de l'inici de la pandèmia. Als hospitals, els pacients ingressats amb Covid són ja 2.752, 382 en les UCI. Sanitat ha començat a derivar als pacients no Covid a altres centres amb l'objectiu de buidar llits als hospitals, segons ha indicat la consellera Ana Barceló en la seua compareixença, on s'ha queixat que les xifres "són els efectes del Nadal". De moment, s'han derivat 34 pacients des de diferents hospitals.

L'ocupació hospitalària és d'un 26,41% d'ingressats en planta i un 49% dels llits de vigilància intensiva per a pacients Covid estan ocupades. En l'actualització d'aquest dilluns s'han notificat 4.484 altes (2.534 a València, 1.432 a Alacant i 517 a Castelló), amb el que 155.194 persones han superat el virus des de març.

Les residències continuen com l'espai que Sanitat segueix "amb moltíssima preocupació", ja que 181 centres de la Comunitat Valenciana pateixen algun cas: 154 de majors, 23 de diversitat funcional i quatre de menors. Sota vigilància activa de control sanitari hi ha 38 residències: 20 a València, 16 a Alacant i dos a Castelló.

"Estem en un nivell molt alt i també preocupant, estem vivint tensions en el nostre sistema sanitari", ha advertit Barceló, posant el focus en el nombre d'hospitalitzats, encara que ha garantit que "hi ha marge" per a augmentar la capacitat.