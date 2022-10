El saqueig de la sanitat valenciana de la família Blasco: 35 milions d’euros per a pagar terrenys, vehicles i viatges de luxe

Pagaments de vehicles i motocicletes, viatges a Roma, Las Vegas, Costa Rica o la Xina i fins i tot el personal de la neteja. La trama del cas Osvaldo, una complexa xarxa d’empreses suposadament utilitzada per Sergio Blasco, exgerent de l’Hospital Provincial de València, per a vehicular presumptes comissions il·lícites, revela l’ús de diners de la sanitat pública valenciana per a despeses de la família de l’exconseller del PP Rafael Blasco, condemnat per corrupció en el marc del saqueig dels fons de la cooperació valenciana. El titular del Jutjat d’Instrucció número 6 de València ha dictat la interlocutòria de procediment abreujat, que col·loca Sergio Blasco i el seu germà Francisco José a la vora del banc dels acusats pels presumptes delictes de malversació, frau a l’Administració, tràfic d’influències, prevaricació i suborn. La resolució també revela les interioritats d’una trama que va obtindre adjudicacions públiques per valor de 35 milions d’euros.

El jutge instructor sosté que Sergio Blasco va crear “un entramat d’empreses i persones que van obtindre un benefici il·lícit” de l’adjudicació de concursos públics a firmes de coneguts que al seu torn subcontractaven pretesos serveis i faenes a altres societats de la mateixa xarxa, sense cap activitat, “però justificant amb això els pagaments que s’efectuaven” i usant-les per a cobrar “comissions directes i indirectes”. La trama va arribar a justificar pagaments amb faenes de consultoria descarregades del ‘Ricón del vago’. En definitiva, una xarxa dedicada a “la gestió del cobrament de comissions”, segons la interlocutòria.

Sergio Blasco va ser director econòmic financer de l’Hospital Provincial de València entre el 1997 i el 2001 i gerent entre el 2002 i el 2014, any en què va dimitir arran d’una denúncia d’Esquerra Unida davant la Fiscalia Anticorrupció. “Des de la seua posició com a director de l’hospital, dirigeix l’entramat de contractes i empreses per obtindre beneficis il·lícits i repartir-los”, indica la interlocutòria. En la trama figuren com a processats empresaris com Miguel Sanfélix, José María Soriano, José María Brotón González i fins i tot un taxista que va constituir una de les firmes pantalla. Tots ells units per llaços d’amistat amb Sergio Blasco.

L’instructor estableix una piràmide de tres nivells formada per empreses reals que van rebre adjudicacions de 33 milions d’euros entre el 2005 i el 2014, altres firmes amb una estructura mínima que ingressen dos milions d’euros públics en el mateix període i un tercer escaló amb societats sense personal ni “activitat econòmica real”.

La piràmide empresarial, segons els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional i les pericials de la Intervenció de l’Estat, van abonar despeses particulars de la família Blasco i d’altres integrants de la presumpta trama. Un dels correus electrònics intervinguts en els escorcolls policials revela que l’empresari Miguel Sanfélix informava Sergio Blasco de la facturació de l’empresa Outlog SL (la que més volum d’adjudicacions va obtindre), “sense que n’hi haja cap justificació, excepte l’acord entre ells”, segons el magistrat.

En el sumari també consten enregistraments de reunions en què se sent Sergio Blasco afirmar que “ha posat molt en aquest negoci” i “s’ha deixat la pell per traure contractes”. La causa també inclou converses per WhatsApp i per correu electrònic entre Sergio Blasco i l’empresari José María Soriano en què aquest últim demana “permís i opinió” al gerent llavors de l’Hospital Provincial sobre el maneig de les societats.

Viatges de luxe i finques per a Sergio Blasco

La mercantil Vamont Consulting, vinculada als projectes a l’estranger de la presumpta trama, també va efectuar pagaments per a despeses de Sergio Blasco i de persones del seu entorn. Així doncs, l’empresa va pagar viatges a Punta Cana (República Dominicana), a Las Vegas (incloent-hi excursió al Canyó del Colorado) i a la Xina, entre altres destinacions. També consta un pagament de 6.000 euros a la falla Caputxins d’Alzira, localitat d’origen del clan, el mateix any en què la dona i la filla de Sergio Blasco van ser falleres majors, a més d’altres despeses abonades al personal del centre hospitalari i els seus familiars “sense que n’hi haja justificació”.

La firma Tamazula SL, sense cap activitat, va tindre com a assalariades el personal de servei de Sergio Blasco i de la seua dona, Deborah Salom Císcar (filla de Consuelo Císcar, la dona de Rafael Blasco). L’empresa pantalla també va adquirir un Volvo XC90 que condueix la dona de l’exgerente de l’hospital i va pagar un viatge a Tunísia del matrimoni (anotat com a “viatge d’empresa”), un equip d’aire condicionat, llums d’exterior i un estudi d’interiorista.

La mercantil Mantenimientos Integrales Turia SL va prestar a Tamazula SL (administrada pel presumpte testaferro Francisco José Escandell, també processat) 125.000 euros per a l’adquisició de quatre finques rústiques a Carcaixent vinculades a Sergio Blasco i va abonar 92.000 euros per a obres en la finca que la família posseeix a Alzira. D’altra banda, Tamazula SL va adquirir quatre finques rústiques ,és a la Barraca d’Aigües Vives d’Alzira, on està situada una mansió de Rafael Blasco i la seua dona Consuelo Císcar, subhastada per a abonar la responsabilitat civil imposada a l’expolític del PP.

Finalment, la signatura Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo va pagar serveis d’àpats a Alzira, l’abonament a una llotja VIP del Valencia Basket i un viatge a Roma a José Vicente B., responsable de gestió ambiental de l’hospital, “com a compensació” a la seua col·laboració en faenes a Guinea Equatorial de Sergio Blasco. A més, també va comprar un Mercedes classe M, el conductor habitual del qual era Sergio Blasco i va abonar un curs de la Universitat de Navarra, celebrat a Madrid, per a la seua dona. L’empresa també va pagar un viatge a Costa Rica per a Sergio Blasco i per a la processada Gisela Samudio Bejarano, administradora de la mercantil Identiart i “persona molt vinculada” al gerent de l’Hospital Provincial.

Les perquisicions han documentat el pagament d’un viatge a Düsseldorf (Alemanya) a un alt directiu de l’hospital i a la seua parella. Connectall System, una altra de les societats de la xarxa, va efectuar un pagament de 14.000 euros a una auxiliar d’infermeria relacionada amb un directiu de l’hospital. L’empresa Kanbanlog va comprar un vehicle Jeep Wrangler usat per l’empresari Miguel Sanfélix, a més d’un Nissan, mentre que Soluciones Logísticas Hospitalarias va adquirir una motocicleta per al mateix empresari. La firma Bicnet Sistemas SL li va comprar un Opel Astra a José Ignacio S., treballador de l’àrea d’informàtica del sector hospitalari.

Per part seua, Iaunua Gestión y Servicio SL, vinculada al difunt directiu de l’hospital Daniel Pérez Cuesta i a la seua neboda Ana Clarés, va rebre pagaments de Reyval Ambient SL, adjudicatària de la gestió de residus del centre sanitari públics, per a un pretés curs del qual no consta l’existència. En la seua declaració davant el jutge, el representant legal de Reyval va assegurar que el pagament era “conseqüència” de l’adjudicació del concurs.

Ana Clarés, també processada en la causa i treballadora del sector de l’hostaleria, va accedir a figurar com a administradora de la firma a petició del seu oncle. La dona consta com a titular de 18 comptes bancaris i autoritzada en 13 més, així com en huit depòsits bancaris.

Projectes al Perú i Guinea abonats per un taxista

Sanygestion 2021 SL, administrada per José Luis Martínez Climent, un taxista amic de Sergio Blasco, va abonar viatges al Perú i Guinea Equatorial de personal d’alta direcció de l’Hospital Provincial de València en el marc de sengles projectes de construcció de centres sanitaris a l’estranger pilotats per l’exgerent. Agem SA, una de les firmes vinculades amb els projectes a Guinea Equatorial i a Angola va acabar la relació comercial amb la trama “quan va tindre coneixement de la interposició” de la denúncia d’Esquerra Unida que va desencadenar la querella de la Fiscalia Anticorrupció.

Marciano G., un exresponsable del Servei Valencià de Salut i administrador d’Iniciativas Médicas y Farmacéuticas, va pagar a empreses de la trama “sense cap justificació”. Ho va fer, segons va declarar en la fase d’instrucció, sense conéixer de res les firmes i “per indicació de Sergio Blasco” amb relació al projecte del Perú.

Jansen Cilag SA i Roche Farma SA, dues farmacèutiques que eren “grans proveïdors” de l’Hospital General, van patrocinar cursos que ja s’havien celebrat, pagant a empreses de la trama “per mediació de Sergio Blasco”, indica la interlocutòria. També van abonar viatges del gerent de l’hospital públic llavors i un pla de comunicació de la revista Fem Salut, una publicació que pagava de manera encoberta periodistes perquè parlaren bé de la sanitat valenciana en l’època del PP.