La secretària de Camps reconeix que tenia el mòbil d’El Bigotes i intenta torpedinar la confessió de Ricardo Costa

El judici del cas Gürtel en l’Audiència Nacional s’ha représ dimarts, després de la pausa estiuenca, amb la declaració per videoconferència de Susana Fayos, secretària particular de Francisco Camps en el Palau de la Generalitat i actualment assessora en l’oficina de l’expresident. El testimoniatge de Fayos, que ha afirmat que no manté relació d’amistat amb l’acusat, ha tractat de torpedinar l’acusació de Ricardo Costa, ex-secretari general del PP valencià, i d’Álvaro Pérez El Bigotes, tots dos acusats en la causa que han arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció.

La testimoni, la declaració de la qual va ser sol·licitada per la defensa de Francisco Camps, ha explicat que s’encarregava de les telefonades i de les agendes del president de la Generalitat Valenciana llavors, entre el 2002 i la seua dimissió el 2011. Susana Fayos ha declarat que, quan va esclatar el cas Gürtel, va repassar si El Bigotes figurava entre els contactes de Camps. “Quan van aparéixer les primeres notícies en la premsa, jo no sabia qui era aquest home [Álvaro Pérez] i el que vaig fer va ser consultar totes les meues bases de dades, les agendes, les telefonades, els escrits i les felicitacions de Nadal”, ha recordat.

La testimoni ha reconegut que en una de les agendes figurava el número de telèfon mòbil d’El Bigotes, però ha matisat que “no tenia telefonades entrants o ixents ni cap escrit”. Les agendes de l’expresident autonòmic es desglossaven en els seus contactes privats i personals, públics i de partit. “Entenc que aquest número de telèfon el tenia per l’agenda de partit”, ha postil·lat.

Fayos també ha dit que no va veure mai Álvaro Pérez pel Palau de la Generalitat, contradient així la versió de Ricardo Costa segons la qual va dinar “moltíssimes vegades” amb el delegat de Gürtel i amb Camps en el Saló Daurat de la seu institucional de l’executiu valencià. “Si l’haguera vist, l’hauria reconegut”, ha assegurat. També ha afirmat que El Bigotes no figurava en cap dels registres de visita.

La dona ha negat categòricament la versió de Costa, al·legant que “no és possible” a causa de la “màxima protecció de patrimoni” del Saló Daurat del Palau de la Generalitat. “Aquest tipus de reunions que es poden haver donat són en el despatx del president i no he vist mai Álvaro Pérez en el despatx del president”, ha afegit.

La secretària de Camps ha negat que l’expresident mantinguera converses telefòniques amb Álvaro Pérez. La dona ha aclarit que les telefonades amistoses entre l’expresident valencià i El Bigotes les coneix “per la premsa”. També ha declarat que no milita en el PP i que va assistir a tres actes del partit acompanyant Camps, “però més en un nivell institucional que polític”.

La declaració de Fayos denotava que havia repassat minuciosament les agendes que encara conserva, tot i que el tribunal li ha impedit consultar-les mentre prestava testimoniatge com a testimoni pel fet de tractar-se d’un “document públic” que no està incorporat a la causa, segons ha dit el president del tribunal, el magistrat José Antonio Mora.

L’advocat de Camps, el penalista Pablo Delgado, li ha preguntat per dates concretes de fa 15 anys. La testimoni ha desglossat els passos de Camps durant una de les jornades clau (el 14 de març del 2008, dia de l’enllaç nupcial d’El Bigotes). Fayos ha explicat que aquell dia, després d’una reunió del Consell, el seu cap va acudir a una inauguració a Alzira i ho va aprofitar per a participar en actes fallers. Més tard, es va traslladar al convit de les noces d’Álvaro Pérez. No obstant això, en l’agenda que controlava Fayos figurava una “franja horària amb un bloqueig pel partit, de Ricardo Costa [llavors secretari general]”.

Les línies generals de la declaració de la testimoni coincideixen amb la versió del seu cap, que es va escudar que la seua relació amb El Bigotes era purament professional per assumptes partidistes vinculats al PP. La defensa de Camps ha preguntat a la testimoni per diverses dates concretes per intentar afeblir la versió de la Fiscalia Anticorrupció que apuntala l’acusació.

La secretària particular de Camps ha dubtat que l’expresident anara a la farmàcia de la seua dona, situada en la cèntrica plaça de l’Ajuntament, adduint problemes organitzatius amb els cotxes oficials i la seguretat. “No es trobava còmode sent tan visible, procurava fer els trajectes justos, de sa casa al Palau i del Palau als actes”, ha afirmat.

Fraccionament “a bou passat”

D’altra banda, en la sessió de dimarts també ha declarat Aranzazu Conejos, funcionària de la Sotssecretaria de la Conselleria de Sanitat quan es van adjudicar diversos contractes a Orange Market. La testimoni ha confirmat les visites del personal de la filial de Gürtel a València: “Tenien un aspecte molt peculiar, cridaven l’atenció”.

La dona també ha assegurat que la visita no figurava en l’agenda oficial i que si “acudirien a aquesta empresa” per a adjudicar-li contractes “és perquè algú els va dir que ho feren, eren coneguts”.

L’últim testimoni ha sigut Pedro José Ferrer, antic interventor delegat del departament autonòmic de Benestar Social quan l’acusada Alicia de Miguel era consellera. Al testimoni se li ha exhibit un informe en què sostenia que va haver-hi fraccionament de contractes en les adjudicacions a Orange Market. No obstant això, no recordava haver elaborat el document tenint en compte el temps transcorregut. “El burro es pardo cuando tengo los pelos en la mano”, ha dit, dues vegades, el testimoni.

Quan la fiscal anticorrupció ha insistit a preguntar-li si va haver-hi fraccionament, l’home ha contestat: “A toro pasado, todos somos toreros”.