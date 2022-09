El sector turístic calcula en 35 milions l’impacte del Bo Viatge de la Generalitat per a fora de la temporada alta

La Generalitat calcula en 35 milions d’euros l’impacte directe que ha tingut el Bo Viatge en el sector turístic de la Comunitat Valenciana des que es va posar en marxa a l’octubre del 2020. Així s’ha presentat en la reunió de la Comissió de Seguiment del Bo Viatge, en què han participat les principals associacions autonòmiques d’allotjament turístic i agències de viatge i en què s’han presentat els resultats globals del programa Viatgem Comunitat Valenciana, que es reactiva dilluns i estarà vigent l’últim quadrimestre de l’any.

D’aquests 35 milions, 21,6 milions han anat a càrrec de la Generalitat, mentre que 13,4 milions d’euros han sigut desemborsats per les persones usuàries en les més de 1.000 empreses adherides al programa, des dels inicis i fins al 31 de maig de 2022.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, assenyala que aquest pla ha suposat una injecció econòmica fora de temporada alta, no sols al sector de l’allotjament de la Comunitat Valenciana, com ara hotels, apartaments, càmpings i allotjaments rurals, sinó que també a agències de viatges i a empreses que gestionen experiències turístiques culturals, de natura, de turisme actiu o gastronòmiques.

Colomer ha recordat que “aquesta iniciativa es va impulsar amb l’objectiu de consolidar la desestacionalització i fomentar el turisme de proximitat a la Comunitat Valenciana”, i ha destacat l’impacte econòmic del Bo Viatge, sobretot en l’última edició, que “amb tan sols un augment del 23% de l’import total de les ajudes concedides, s’han aconseguit optimitzar els resultats de manera significativa”.

Balanç resultats gener-maig 2022

En aquest sentit, segons les dades de balanç del programa fetes públics dilluns al sector en la Comissió de Seguiment del Bo Viatge, durant el primer període del 2022, que va comprendre els mesos de gener a maig, es van registrar més de 26.000 reserves, un 64% més que en el mateix període del 2021.

A més, s’han registrat un total de 257.600 pernoctacions en allotjaments turístics, cosa que suposa un increment notable del 194% respecte de l’edició anterior.

Així mateix, el nombre de viatgers ascendeix a 70.281, prop d’un 93% més respecte del primer període del Bo Viatge del 2021. Per a Francesc Colomer “es tracta d’increments notables, avalats pel major dinamisme de la demanda, que no sols n’ha augmentat l’estada mitjana, sinó el nombre de viatgers per reserva”.

8,3 milions d’euros per al període setembre-desembre

Amb vista a l’edició actual del programa, vigent fins al pròxim 23 de desembre de 2022, el secretari autonòmic de Turisme ha avançat que “es destinaran prop de 8,3 milions d’euros en ajudes directes”. Durant el primer període, de gener a maig de 2022, s’han destinat un total de 6,7 milions d’euros, amb més de 26.000 reserves.

Colomer ha volgut posar l’accent en el fet que “el programa arranca amb l’enviament de 20.000 bons” i que a mesura que es formalitzen les reserves i quede pressupost, s’aniran emetent més bons. El pressupost total assignat per a aquesta anualitat, que comprén els dos períodes, ascendeix a 15 milions d’euros.

Les persones sol·licitants del programa de Bo Viatge 2022 poden triar entre una estada curta amb un mínim de dues nits consecutives i optar per un 50% de descompte, fins a 400 euros, o una estada llarga, amb un mínim de 5 nits, consecutives, en l’opció de les quals obtindrien un 60% de descompte, fins a 600 euros.