Segona denúncia en poc més d’un mes d’un intern per una agressió a mans de quatre policies nacionals en el CIE de València

Un altre intern –el segon en poc més d’un mes– ha denunciat davant el jutjat haver sigut víctima d’una agressió per part de quatre agents de la Policia Nacional en el Centre d’Internament d’Estrangers de Sapadors, a València. Segons relata Y. E., els fets es van produir el matí del 28 d’agost passat a l’interior de l’habitació després que se li indicara que havia d’anar-hi a recollir les seues pertinences per a ser traslladat a una altra estança.

Una vegada a l’interior de la cel·la, Y. E. indica que un dels policies el va espentar i va intentar pegar-li un puntelló, mentre ell tractava d’esquivar-lo. En aquest moment altres dos policies es van abalançar sobre ell i el van agafar del coll mentre un altre el colpejava fins que es va desmaiar.

Arran d’aquests fets, i després del reconeixement del metge del CIE, va ser traslladat a l’hospital: “Li vaig contar al metge que m’havien pegat, no obstant això, en el comunicat mèdic es va indicar que m’havia pegat un colp contra el terra, per indicacions dels agents”.

A més, afig, que li van trencar quatre queixals pels colps rebuts en la cara, cosa que li provoca encara “dificultats per a menjar i parlar”.

En la denúncia se cita els interns que van ser testimonis dels fets i s’apunta que els agents que van protagonitzar l’agressió –llevat d’un, que sí que està identificat– es van negar a facilitar-li el seu número d’identificació.

Des de la Policia Nacional, en declaracions a elDiario.es, desmenteixen que els fets es produïren tal com relata l’intern i recorden que la investigació està judicialitzada.

Segona denúncia en un mes

Aquesta és la segona denúncia presentada per una agressió per part de diversos agents de policia a un intern en el CIE de Sapadors. L’anterior, corroborada per un testimoni davant el jutge, es va produir el 21 de juliol passat quan Y. B. va patir una pallissa a mans de quatre policies després de queixar-se d’un dolor de queixal.

L’informe mèdic de l’exploració que van fer a l’agredit l’endemà va constatar “múltiples excoriacions superficials longitudinals en tòrax i membre superior esquerre” i “hematoma periorbitari esquerre”.