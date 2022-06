Sembrar una vida després de la mort: València ofereix urnes compostables amb arbres per a depositar-hi la cendra dels difunts

Els cementeris de la ciutat de València oferiran, a partir de juliol, una nova manera d’enterrar les persones difuntes, davant l’increment dels serveis de cremació, que el 2021 es van xifrar en 5.356, davant de 2.562 inhumacions. “Amb aquesta tendència, l’Ajuntament ha decidit oferir a la ciutadania una opció innovadora i més sostenible per a depositar la cendra dels seus éssers estimats”, tal com va anunciar dimarts el regidor de Cementeris i Serveis Funeraris, Alejandro Ramón, durant la presentació de l’urna arbre.

Aquesta urna és compostable, substituirà la tradicional, de ceràmica o metàl·lica, i serà el suport d’un arbre mediterrani que qualsevol persona podrà plantar en una parcel·la propietat seua, fins i tot en tests per a balcons i terrasses.

En paraules del regidor, “es tracta d’una opció molt més sostenible, ja que l’arbre farà la seua funció de captar les emissions de CO₂ i generarà oxigen, i d’aquesta manera contribuirà a compensar les emissions de les cremacions i, en general, en la lluita contra el canvi climàtic”. “A més –va afegir– serà una manera innovadora de recordar els nostres difunts, donant-los una segona vida a través d’un arbre”.

Aquest servei, que serà totalment gratuït per a les famílies, tampoc suposa despesa per a les arques municipals, ja que les urnes les proporciona la fundació de l’empresa encarregada de la gestió de residus de les cremacions. Quant als arbres, que aportarà l’Ajuntament, Alejandro Ramón ha destacat que es podrà triar entre diferents varietats mediterrànies com, per exemple, pi, carrasca, roure, olivera, alzina… A més també es podrà triar aquesta nova opció d’enterrament sense l’arbre.

L’edil va explicar que l’Ajuntament treballa des de fa temps per donar forma a aquesta iniciativa “perquè la cremació, des de l’any 2009, s’imposa a la inhumació de les persones difuntes, i afecta el 67% dels enterraments fets a València”. Recorde que fins al moment el consistori ofereix el depòsit de les tradicionals urnes en columbaris o nínxols de la propietat familiar així com la possibilitat de llançar-les en una làmina d’aigua en el Cementeri General, en l’anomenat Riu de la Vida, perquè formen part d’un jardí.

Finalment, va defensar aquesta nova alternativa “que s’emmarca en la política mediambiental de la ciutat, ja que, fins i tot, el paper de les instruccions serà biodegradable”, i va ressaltar que també serà una opció “poètica”. Al seu parer, “la millor manera de recordar els éssers estimats, perquè sembra vida després de la mort”, i tal com va dir el pintor Edvard Munch “del meu cos descompost creixeran flors, i jo estaré en elles; i això és eternitat”.