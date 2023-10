Una sentència avala la recuperació de les ITV privatitzades per Zaplana que Carlos Mazón amaga d’externalitzar de nou

Nou revés a les empreses privades que van perdre la concessió de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) després de la decisió de l’executiu valencià del Pacte del Botànic de recuperar el servei. La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat un recurs de l’empresa ITV de Levante SA en una sentència del 19 de setembre passat. Es tracta de la privatització que va pilotar el 1997 el president de la Generalitat Valenciana llavors, Eduardo Zaplana, i que va suposar el pagament de presumptes comissions milionàries, segons es desprén del sumari del cas Erial, en què l’expolític del PP és el principal acusat. El bipartit del PP i Vox, presidit per Carlos Mazón, ha obert la porta a tornar a privatitzar el servei de les ITV, segons va anunciar la consellera de Turisme, Indústria Comerç i Competitivitat, Nuria Montes.

L’empresa ITV de Levante SA va recórrer contra la inadmissió el 2021 del recurs de reposició per part de la Conselleria d’Economia, dirigida llavors per Rafael Climent, de Compromís, contra una resolució anterior que descartava la pròrroga de la concessió i, per tant, suposava la seua reversió.

El contracte establia un termini inicial d’execució de 25 anys, amb una possible pròrroga d’una dècada. L’empresa concessionària considerava la decisió de la Generalitat Valenciana nul·la de ple dret per no haver “valorat les repercussions econòmiques” de la decisió de no prorrogar el contracte. Així doncs, la firma titlava de “manifestament insuficients” i “no concordes a la legalitat” els informes elaborats per l’Administració autonòmica.

Per part seua, l’Advocacia de la Generalitat emmarcava la resolució en la comunicació de la finalització de la concessió administrativa, sense pròrroga, per la qual cosa es tractava d’un “acte no susceptible d’impugnació”. “Tota l’actuació s’ha dut a terme garantint el principi de transparència, respectant la bona fe contractual i el principi de confiança legítima”, afegia l’Advocacia.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV va concloure, per part seua, que encara que a l’empresa li “semble insuficient”, l’Administració autonòmica va aportar un informe d’una consultora.

La sentència, que no és ferma, desestima el recurs de l’empresa ITV de Levante SA i li imposa les costes processals.