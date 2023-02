El servei públic de les ITV valencianes arrancarà el dilluns 27 de febrer i el 6 de març

El servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) tornarà a ser públic el dilluns 27 de febrer en part de la Comunitat Valenciana i el dilluns 6 de març en la resta. Aquestes són les dates que s’han previst des de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles, empresa pública que assumirà la gestió en finalitzar els contractes atorgats fa 25 anys per l’expresident Eduardo Zaplana (PP), pels quals està a un pas d’asseure’s en el banc dels acusats per blanqueig i suborn en el marc del cas Erial.

El gerent de l’entitat, Josep Albert Quilis, ha explicat a elDiario.es que les empreses concessionàries prestaran el servei fins al divendres 24 de febrer i 3 de març, i que l’endemà no hi haurà servei, que es posposarà al dilluns següent (27 de febrer i 6 de març) ja que “s’aprofitarà el cap de setmana per a fer l’inventari dels equips, analitzar-ne l’estat, i en definitiva, per a preparar-ho tot amb vista a l’inici del servei públic”.

Segons Quilis, “hem comprovat que de moment no hi ha cites per al dissabte 25 de febrer i 4 de març, i si se’n dona alguna, es posposarà perquè tots dos dies les estacions romandran tancades per a ultimar els detalls necessaris amb vista a l’inici del servei públic”.

L’Associació d’Entitats Concessionàries de les ITV valencianes, Aecova, va presentar fa poc un escrit pel qual informava la Conselleria d’Hisenda que és l’única competent “per a la comprovació de les instal·lacions i els béns objecte de la reversió”, i que “ha de verificar-se amb anterioritat a l’extinció del contracte”.

Així mateix, l’entitat subratlla que “aquesta comprovació és lògica, perquè es du a terme amb el concessionari encara present en les instal·lacions”. En cas contrari, “no serà possible determinar quin era l’estat al temps d’extinció del contracte, i quines són les modificacions i les inversions verificades i el seu grau de compliment”.

Des d’Hisenda, no obstant això, van matisar que el seu departament només rep els béns, però que és la Conselleria d’Economia, de la qual depén la nova societat pública de gestió, la que ha de fer la valoració dels béns, cosa que s’ha previst per als dissabtes esmentats 25 de febrer i 4 de febrer.

Sobre aquest tema, Quilis ha comentat que divendres va remetre a les empreses concessionàries les últimes instruccions perquè sàpien com han de procedir la setmana que ve, última en què gestionaran les estacions.

A més, ja s’ha notificat a un miler d’empleats la subrogació a la nova societat de gestió amb les mateixes condicions i drets que tenien.

El gerent la Societat Valenciana d’ITV ha explicat que els primers dies aniran tècnics de la conselleria a comprovar que tot discorre amb normalitat i per si calguera solucionar qualsevol contingència: “El procés de reversió no es fa d’un dia per a un altre, pot durar unes quantes setmanes fins que tot s’assente i funcione amb normalitat; cal tindre en compte que es tracta de set lots, cadascun amb les seues característiques”.