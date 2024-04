Simpatitzants i càrrecs de Compromís manifesten el seu suport a Mónica Oltra en una concentració davant del Palau de la Generalitat

Algunes desenes de persones, entre elles militants i càrrecs de Compromís, s'han concentrat aquest dimarts davant del Palau de la Generalitat Valenciana per mostrar el seu suport a Mónica Oltra. Els simpatitzants han portat pancartes en què han traslladat a l'exvicepresidenta del Consell i exlíder de Compromís el seu afecte després de l'arxiu de la investigació judicial, que ha durat prop de quatre anys, dos amb la dirigent imputada.

La causa, propulsada per l'extrema dreta, li va costar a la política el càrrec a l'Administració valenciana i la va apartar un temps de la vida pública. L'arxiu, en una interlocutòria contundent del jutge on no aprecia cap delicte, suposa una “alegria” per a la coalició. “És l'alegria d'un moment que esperava molt de temps”, ha manifestat el diputat de Compromís Carles Esteve.

La concentració s'ha convocat a través de les xarxes socials i s'ha difós en alguns grups d'afins a la coalició, que han reunit un parell de centenars de persones. Entre els assistents hi havia dirigents del partit d'Oltra, Iniciativa, com Giuseppe Grezzi i Gloria Tello, però també representants de Més, com Pere Fuset, Maria Josep Amigó o Francesc Roig. El partit apunta que moltes persones s?han interessat per si se celebrarà algun acte amb l'exdirigent.