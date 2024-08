El Síndic de Greuges retrau al PP de València l’opacitat en la retirada dels llibrets de la falla municipal

“És molt important contestar les sol·licituds presentades pels regidors en el termini màxim de cinc dies naturals, perquè, en cas contrari, s’adquireix per silenci administratiu el dret d’accés a la informació pública sol·licitada, per la qual cosa no s’ha de retardar la resposta ni impedir l’accés de manera real i efectiva a la informació. En el cas que ens ocupa, no consta que l’Ajuntament de València haja facilitat tota la informació interessada mitjançant les sol·licituds presentades en les dates 21/3/2024 i 25/3/2024”.

Així es pronuncia el Síndic de Greuges en resposta a la queixa presentada pel regidor de Compromís Pere Fuset pel que fa als motius pels quals es va ordenar la retirada dels llibrets de la falla municipal que feien al·lusió al “genocidi” de Gaza de la llibreria de l’Ajuntament i sobre la quantitat abonada als col·laboradors.

En la seua resolució, el defensor del poble valencià recomana que es facilite a l’autor de la queixa “tota la informació interessada” i recorda “el deure legal de contestar motivadament les sol·licituds d’accés a la informació pública presentades pels regidors en el termini legal màxim de cinc dies naturals”.

Després de la resolució del Síndic, sí que es va oferir la informació sobre els diners abonats als col·laboradors (de l’ordre de 200 euros per article), però sobre els motius de la retirada dels exemplars des del Servei de Falles tan sols s’afirma que els exemplars es van esgotar per l’alta afluència de visitants a la ciutat, cosa que Fuset sosté que és falsa, perquè al cap de pocs dies de la seua publicació van desaparéixer de la llibreria municipal.

Tal com va denunciar després de les festes falleres passades, els exemplars van començar a distribuir-se el 12 de març i es van retirar el 15. Alertats per aquest cas, segons Compromís “de censura”, després de comprovar que Protocol tampoc els va repartir als convidats a la mascletà com era habitual, van demanar a la Delegació de Falles del regidor Santiago Ballester que els fera arribar algun exemplar sense haver obtingut respostes clares. L’Ajuntament es va gastar 7.700 euros en la impressió dels llibrets (PDF complet al final de la informació).

Fuset ha denunciat que “el regidor de Falles, Santiago Ballester, ha tractat d’ocultar la despesa d’uns llibrets censurats políticament per abordar la massacre a Gaza”. En aquest sentit, el regidor valencianista ha lamentat que “amb aquest episodi al PP ha demostrat, amb paraules i fets, que no sols volen una festa fallera sense crítica i menys encara amb humanitat, sinó que també són enemics declarats de la transparència”.

“La censura dels llibrets municipals connecta clarament amb la defensa d’unes falles insulses i sense sàtira amb què la dreta vol domesticar una festa pensada per a cremar les injustícies”, ha conclòs l’expresident de la Junta Central Fallera amb els governs de Compromís.

Contingut del llibret

Tal com va informar aquest diari, en el llibret pretesament retirat, les fotografies de José Bravo en el taller de l’artista faller Pere Baenas, compartien protagonisme amb els versos de Josep Maria Izquierdo i els articles de Teresa Juan, Santiago Alba Rico, Neus Navarro i Gómez i Joan Castelló Lli. Precisament aquest últim article, del periodista expert en Falles Joan Castelló, és el més extens i analitza a manera de reportatge com han reflectit les festes valencianes els conflictes bèl·lics i armats al llarg de la seua història. Segons Fuset, a més de referències a les guerres de l’Iraq i Ucraïna, en l’escrit de Castelló es critica de manera explícita la resposta d’Israel als igualment condemnats atemptats terroristes comesos per Hamàs.