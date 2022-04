La Sindicatura de Comptes adverteix que, en matèria de canvi climàtic, “la Comunitat València podria no aconseguir els objectius en 2030”

La Sindicatura de Comptes ha fet una estirada d’orelles al Govern valencià per la lentitud a l’hora d’implementar mesures efectives encaminades a reduir les emissions en la línia dels compromisos adquirits amb vista a l’any 2030, tot i que també ha posat de manifest que si s’implementen una sèrie d’iniciatives encara hi ha marge per a complir-los.

Això es desprén de l’auditoria operativa que ha dut a terme l’organisme de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 (EVCCE30), que s’ha centrat a avaluar el disseny i la governança de l’EVCCE30, així com per la seua relació amb la mateixa estratègia, la Declaració d’Emergència Climàtica aprovada pel Consell el 6 de setembre de 2019 i l’avantprojecte de Llei del canvi climàtic i transició ecològica. A més, s’ha analitzat l’execució i la gestió de les mesures que es relacionen en l’Estratègia.

Segons el document, entre les conclusions extretes destaca que, “malgrat la inexistència d’informes de seguiment en l’àmbit autonòmic, els resultats dels indicadors globals el 2019 i la tendència de magnituds com el consum d’energia primària i la participació de les energies renovables sobre el consum final brut d’energia semblen anticipar que la Comunitat Valenciana podria no aconseguir els ambiciosos objectius europeus i nacionals al final del període planificat (2030), si bé encara hi ha marge per a assolir-los”.

Per a minimitzar aquest risc, “cal que la Generalitat Valenciana impulse les fases següents, que han de succeir-se a la formulació de l’Estratègia: elaborar els plans, programar les actuacions i avaluar els resultats obtinguts”.

L’auditoria també conclou que “la Comunitat Valenciana ha dut a terme més mesures de bona governabilitat climàtica que altres comunitats autònomes i s’ha situat en sisé lloc en el rànquing per comunitats”.

A més, afirma que “l’escàs temps transcorregut des de la posada en marxa efectiva de l’EVCCE30 representa una limitació significativa per a poder avaluar el grau d’implementació de les mesures previstes”.

Així doncs, “encara no hi ha informes de seguiment que mostren els resultats observats a conseqüència de les mesures de mitigació i adaptació dutes a terme, per la qual cosa la Direcció General de Canvi Climàtic no sap, en el moment d’elaborar l’informe, en quina mesura s’havia aplicat l’Estratègia, ni els efectes que aquesta aplicació pot haver tingut”.

En termes quantitatius, “l’Administració autonòmica havia dut a terme almenys una actuació en pràcticament totes les mesures (96,4%) de mitigació i adaptació previstes en l’Estratègia i analitzades per la Sindicatura”. No obstant això, i pel fet que l’EVCCE30 no inclou les fites i els objectius concrets que s’esperen aconseguir amb cada mesura ni l’estimació del cost econòmic d’implementar-ne cadascuna, “no es pot obtindre el grau d’execució real de l’Estratègia, així com si les mesures previstes s’han implementat íntegrament, a més que els plans sectorials vigents no són transversals”.

L’estudi posa en relleu que “la Comunitat Valenciana no ha progressat de manera significativa en la implementació de fonts energètiques renovables dins del seu territori i s’observen diferències notables respecte de la resta d’Espanya i de la Unió Europea”.

L’Estratègia es basa en increments extraordinaris de la potència instal·lada en instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables (bàsicament solar fotovoltaica i eòlica), però no hi ha un pla detallat per a dotar-se de les infraestructures necessàries: “L’Estratègia fonamenta l’assoliment dels objectius en la teoria del desenvolupament sostenible i no preveu cap escenari alternatiu que tinga en compte els límits del creixement, de manera que ignora mesures específiques que encaminen la societat i l’economia a un possible dèficit d’energia disponible en el futur”.

L’auditoria inclou també recomanacions al Govern valencià, entre les quals destaca, per completar el marc estratègic, “l’aprovació urgentment de la Llei de canvi climàtic i transició ecològica de la Comunitat Valenciana i el Pla Valencià Integrat d’Energia i Canvi Climàtic (PVIECC)”.

A més, “en pròximes revisions de l’Estratègia cal incorporar mesures addicionals i més ambicioses encaminades a modelar la conducta social dels consumidors, amb l’objectiu de reduir el consum energètic en el seu dia a dia i maximitzar els resultats de les mesures previstes en millores d’eficiència energètica”.

L’Estratègia haurà de posar l’accent “en l’adopció de mesures que contribuïsquen a reconduir també els sectors productius i els serveis públics, perquè un escenari futur de decreixement implicarà menys ingressos públics i la necessitat de redissenyar i prioritzar alguns serveis essencials, a més d’incorporar qüestions específiques que contribuïsquen a millorar la resiliència comunitària”.