Situació “raonable”: la Comunitat Valenciana registra la meitat de casos de COVID-19 que la mitjana d’Espanya

El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciava dijous que la situació de la pandèmia en la Comunitat Valenciana era “raonable”. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha confirmat aquesta vesprada aquestes apreciacions en revelar que la mitjana de casos de COVID-19 a la Comunitat Valenciana és de 84,28 per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana d’Espanya és de 176 casos per cada 100.000 habitants. Menys de la meitat.

Barceló ha aprofitat per anunciar que a la ciutat de València mantindrà les restriccions durant 15 dies més. En concret, no es podran reunir més de 10 persones i es prohibeixen les visites a residències. Sobre aquestes mesures, la consellera de Sanitat ha defensat que van ser ratificades per un jutge. “València concentra el 33% dels brots. L’oci nocturn continuarà tancat i els restaurants tancaran a la 1 de la matinada, com ja s’havia aprovat”, ha explicat. Barceló ha explicat que “els brots socials s’han disparat i han baixat els de l’oci”. “Cal tindre en compte que des d’un aniversari a una reunió familiar poden ser focus de contagi”, ha afirmat.

“Atesos els informes epidemiològics sobre la incidència del virus a València s’ha decidit prorrogar les mesures de restricció. A la Comunitat Valenciana és una recomanació”, ha explicat a preguntes dels periodistes. Els nous casos positius confirmats en les últimes hores han caigut de manera important, ja que han passat de més de 800 a 436. També hi ha hagut tres morts. En aquests moments, el 56% de les persones que estan en l’UCI –poc més de 40– tenen entre 35 i 65 anys.

La consellera de Sanitat ha dubtat de l’aplicació RadarCOVID impulsada pel Govern de Pedro Sánchez i que ja es prova en altres comunitats autònomes. “De moment ens estan funcionant les nostres mesures de rastreig, per la qual cosa estem estudiant si l’aplicarem”, ha assegurat, i també ha descartat que la Comunitat Valenciana es quedara fora del projecte.

“No ens hem plantejat fer PCR a tots els professors. Les proves es faran quan calga. A més, a Torrevella li direm que no té competència de fer PCR a personal educatiu i les proves es faran quan considerem que són necessàries. Cal saber que mai li faltarà a ningú una prova quan calga. Hem fet 11.000 PCR, en un moment hem tingut problemes pels reactius, però ja està bé. El ritme dels resultats ha de ser entre 48 i 72 hores”, ha justificat la consellera respecte a l’inici de curs.