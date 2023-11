Suspés el judici a l’exalcalde del PP de Sant Antoni de Benaixeve a qui la Fiscalia demana nou anys d’inhabilitació

El judici a Eugenio Cañizares, exalcalde popular de Sant Antoni de Benaixeve entre el 1997 i el 2015, s’ha suspés dilluns després de tot just una hora de vista oral. La presidenta del tribunal de la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València ha constatat que va ser titular del jutjat d’instrucció que va assumir el 2013 la causa en un principi, durant un any. El tribunal ha decidit convocar a les parts dimarts amb una altra ponent i presidenta.

La sessió de dilluns s’ha centrat en les qüestions prèvies plantejades pels lletrats de les defenses. La Fiscalia sol·licita nou anys d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec en l’àmbit de l’Administració local per a l’exprimer edil per un presumpte delicte continuat de prevaricació administrativa.

Idèntica pena demana per al secretari interventor del consistori llavors, Ismael Asensio, i per a José Antonio Sancho Sempere, exsecretari de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer i advocat en exercici.

El ministeri fiscal considera que l’exalcalde del PP, almenys des del 2003 i “prescindint del procediment legal establit” va decidir encomanar a José Antonio Sempere que s’encarregara dels plets davant qualsevol òrgan judicial en què fora part la corporació municipal.

“Aquest encàrrec”, abunda el fiscal, “es va fer de manera genèrica, amb un encàrrec a futur, i se li atribuïen verbalment de manera específica a mesura que anaven sorgint, sense pactar un preu cert i concret”.

Així doncs, entre el 2007 i el 2011, l’acusat va facturar al consistori a través de la firma José Antonio Sancho Abogado SLP un import total de 146.063,89 euros.

Un lletrat critica Antifrau

Els lletrats de les defenses, en la sessió suspesa de dilluns, han avançat les qüestions prèvies. L’advocat de l’exalcalde ha recordat que totes les faenes facturades es van fer i ha atacat l’informe pericial de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA). L’advocat s’ha referit a l’organisme que dirigeix Joan Llinares com la “prestigiosa Acadèmia Valenciana Antifrau”.

El fiscal, per part seua, ha incidit en el fet que el lletrat José Antonio Sancho “se’l contracta de manera successiva de manera verbal” sense que hi haguera un contracte escrit. “No existeix més que la presentació de la factura i l’aprovació de la despesa”, ha indicat el representant del ministeri públic, que també ha afirmat que l’informe d’Antifrau “mina la posició de la defensa”.

Cañizares ja va ser condemnat el 2022 a huit anys i mig d’inhabilitació per prevaricació. L’exalcalde popular, segons la sentència recollida per Valencia Plaza, va fer pagaments a una empresa municipal amb omissió del procediment legalment establit per a fer-ho i eludint, per tant, tots els controls i garanties.