Test electoral | Les propostes dels candidats a l’alcaldia de València en 10 preguntes

Quin és el seu model de ciutat, quins són els problemes més importants que té actualment i com els solucionaria? Aquesta és la primera de les deu preguntes a què s’han sotmés diferents candidats a l’alcaldia de València, en concret, Joan Ribó (Compromís), Sandra Gómez (PSPV) i Fernando Giner (Ciutadans). Les preguntes se’ls van remetre prèviament i cadascú va tindre un temps màxim d’un minut per a respondre a cada qüestió. La candidata del PP, María José Catalá, ha optat per no respondre al qüestionari, a diferència del seu company de partit i candidat a la presidència de la Generalitat, Carlos Mazón.

En la primera de les preguntes cada candidat ha desgranat els eixos principals al voltant dels quals gira el seu projecte per a la ciutat de València.

La segona es refereix a les mesures que preveuen impulsar en matèria de sostenibilitat i canvi climàtic, en un moment clau en què a més València ha sigut designada Capital Verda Europea per a l’any 2024.

En tercer lloc, se sol·licita als candidats que expliquen la política que duran a terme si governen en matèria d’impostos municipals.

A continuació, se’ls demana que detallen les seues propostes per a ampliar el parc públic d’habitatge, un dels problemes que més preocupen la societat hui dia, més encara tenint en compte l’augment important que han experimentat a la ciutat els preus dels lloguers.

En matèria urbanística, se’ls pregunta si apostaran per una gestió directa dels nous desenvolupaments pendents o indirecta a través de les promotores.

La sisena pregunta gira al voltant d’un altre dels temes més polèmics i mediàtics, en concret, les polítiques de mobilitat que implementaran si aconsegueixen l’alcaldia.

Quant a la situació de la Marina de València, se’ls pregunta com consideren que ha de gestionar-se l’espai i si la ciutat ha de reclamar la propietat del 100% dels terrenys.

A continuació, un altre dels temes de més transcendència per al futur de la ciutat, com és el model que creuen que ha de seguir el port de València i com compatibilitzar-lo amb les platges del sud i l’Albufera.

La novena pregunta gira al voltant de la manera com l’Ajuntament ha de relacionar-se amb la propietat del València CF a la vista dels seus incompliments i com solucionar el problema del nou estadi si finalment no hi ha acord amb el club.

Finalment, demanem als candidats i candidates que es mullen i que diguen amb quins partits estarien disposats a pactar després de les eleccions per obtindre l’alcaldia.