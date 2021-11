Un trànsfuga de Ciutadans demana a les Corts Valencianes que li paguen 6.500 euros que s’ha gastat en assessors

El diputat autonòmic Jesús Salmerón va abandonar Ciutadans i va recalar en el grup de no adscrits de les Corts Valencianes. A més del sou com a parlamentari, té dret a una subvenció de 1.400 euros per a les seues despeses, que han de justificar-se davant la Mesa de la cambra autonòmica. Salmerón ha sol·licitat a la Presidència de les Corts Valencianes que li abone les despeses que ha avançat de la seua butxaca per contractar dos assessors. El trànsfuga demana que se li “reintegre en la màxima brevetat possible” per no generar-li un “perjudici econòmic” pel fet d’haver avançat els fons dels seus “recursos propis”.

Així doncs, el parlamentari ha adjuntat les factures corresponents als mesos de maig, juny, juliol i agost, per una suma global de 5.100 euros, corresponents a tasques d’assessoria parlamentària. Es tracta de quatre factures de 1.400 euros cadascuna a Rubén Alcaraz Marín, un exassessor de Ciutadans a l’Ajuntament de Múrcia i representant de la formació taronja en la pedania de Algezares. Alcaraz, tal com ha explicat a aquest diari, és autònom i es dedica tant al disseny d’interiorisme i les reformes com a la consultoria en comunicació amb la marca Icoedro.

En un altre escrit, Salmerón adjunta una factura corresponent al mes d’octubre pels honoraris d’un altre assessor de comunicació, Adrià Gallego Freitas, domiciliat a Collado Villalba. La factura inclou la minuta de 1.400 euros per la “redacció de preguntes parlamentàries, PNL i altres iniciatives”, així com la redacció de documents oficials, elaboració de discursos i assessoria en gestió de marca personal i xarxes socials. Gallego és un periodista format en el Taller de Presentadores del Laboratorio de La Voz, segons el seu currículum en línia.

El diputat Jesús Salmerón ha explicat a elDiario.es que, com a diputat no adscrit, pot contractar serveis externs. Rubén Alcaraz, el seu primer ajudant, era assessor de Cultura de l’Ajuntament de Múrcia. “El coneixia de moltíssims anys”, assenyala. “Vaig conéixer Adrià i vaig canviar de persona”, afig en referència al segon assessor, que s’ha traslladat a viure a València. Salmerón defensa que té “dret a treballar” amb qui considera “idoni”.

El trànsfuga de Ciutadans critica que els diputats no adscrits estan “amuntegats” en un despatx i sense recursos per a fer front a la seua tasca parlamentària, davant de l’equip d’assessors del president de la cambra Enric Morera. “Estava sense tècnics ni res”, critica Salmerón, que reivindica que ja ha presentat 768 iniciatives.

En els seus dos escrits, el trànsfuga que es va autoconvidar a la convenció del PP a València, sol·licita a la presidència de la cambra que li tornen els abonaments als seus assessors, que ha pagat dels seus estalvis. “Jo no passe les factures abans, perquè, fins que no resol la Mesa que tinc aquesta assignació, no podia passar-les i, seguint la recomanació de les Corts, les plantege de colp”, explica. “Em toca avançar els diners de la meua butxaca”, afig Salmerón.

El parlamentari també ha hagut d’abonar despeses d’aparcament per 600 euros des del mes de maig passat. Els fons destinats als no adscrits, argumenta el trànsfuga, estan consignats en les bases d’execució del pressupost de les Corts Valencianes, “inclosos els del diputat Morera”, afig visiblement molest.

La batalla de Salmerón amb la presidència de la cambra s’emmarca en l’intent per part dels trànsfugues de Ciutadans de conservar l’aparcament i un extra com a portaveus. El parlamentari s’ha negat a comentar si els seus companys provinents de Ciutadans també facturen serveis d’assessoria, encara que ha assegurat que l’exdiputada de Vox Rebeca Serna sí que ho fa: “Té una persona contractada”, declara Salmerón.

L’exdiputat de Ciutadans José Luis Martínez Ortega va veure que la cambra autonòmica va bloquejar una factura que va presentar a un advocat de Múrcia especialitzat en seguretat viària per 900 euros, segons va publicar el diari Levante-EMV.