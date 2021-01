El Tribunal Suprem absol un guàrdia civil que va fer comentaris homòfobs cap a un superior

La secció primera de la Sala Militar del Tribunal Suprem (TS) ha absolt un guàrdia civil de 55 anys destinat a València que va fer comentaris homòfobs cap a un superior, perquè el tinent a qui es referia no estava present i, a més, no hi ha una versió unànime sobre el que va passar. El TS tomba així la sentència del Tribunal Territorial Militar que va condemnar l’agent a una pena de sis mesos de presó per un delicte d’insult a un superior.

La sentència inicial considerava provat que l’agent sancionat va llançar “comentaris despectius” i va fer al·lusió a l’orientació sexual d’un superior, del qual va dir que “perdia oli”, mentre departia amb altres guàrdies en una estació de servei de l’autovia A-3. L’agent també es va referir al seu superior com “el niño de la pringue”.

“Tots els presents van entendre perfectament el significat i la connotació de l’expressió, que no és de coneixement comú de la societat en general (al contrari del que passa amb la de “perdre oli”), i això perquè ja amb anterioritat l’acusat es va encarregar d’estendre la bola amb aquesta expressió, que és habitual de la zona de Còrdova d’on el processat és natural”, diu la sentència del Tribunal Territorial Militar. L’expedient disciplinari per falta greu va concloure amb una sanció de pèrdua de cinc dies d’havers amb suspensió de funcions. L’agent no va recórrer la sanció, perquè considerava que se la mereixia.

L’uniformat sí que va interposar un recurs de cassació contra la sentència que el va condemnar a sis mesos de presó. El TS li ha donat la raó i ha anul·lat la sentència, i deixa sense efecte la condemna. “La veritat és que, amb independència de les expressions tan reprotxables abocades per un militar amb relació al seu superior jeràrquic, aquestes es produeixen en absència seua, en una reunió informal entre companys de cos”, diu la sentència.

A més, argumenten els jutges de la jurisdicció militar, no hi ha una “versió unànime” sobre els fets, tal com es desprén tant de l’expedient disciplinari com dels testimoniatges prestats en seu jurisdiccional penal castrense. La sentència considera que els comentaris homòfobs del guàrdia manquen de la gravetat que requereix l’article 43 del Codi penal militar i corresponen “totalment” a l’àmbit disciplinari, “via per la qual precisament va optar en un primer moment la Benemèrita”.