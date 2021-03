El Tribunal Suprem confirma l’expulsió de l’exèrcit d’un soldat que va donar positiu en cocaïna quatre vegades

Quatre positius en cocaïna en dos anys. La Sala Militar del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la sanció de resolució de compromís per a un soldat de l’exèrcit de terra com a autor d’una falta molt greu, ja que va donar positiu en cocaïna quatre vegades al llarg de dos anys. La sentència del 3 de març passat recorda que el consum de cocaïna causa un mal greu a la salut i genera una addicció important: “La imposició de la sanció de separació del servei no pot considerar-se desproporcionada, tenint en compte que com a militar ha de participar en totes les missions que se li encomanen i en aquestes ha de portar i manejar armes i vehicles”.

El Tribunal Militar Central ja va imposar la resolució de compromís del soldat per una falta molt greu consistent a “consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques de manera reiterada fora del servei”. Contra aquesta resolució, el soldat va interposar un recurs d’alçada davant la ministra de Defensa, que es va desestimar, i després un recurs de cassació davant el TS.

El militar demanava que es declarara nul·la i sense efecte la sanció o, en tot cas, que se l’arrestara o se’l suspenguera de faena un mes. El soldat va donar positiu en cocaïna quatre vegades al llarg d’un període no superior a dos anys (entre juliol del 2016 i octubre del 2017). En cap de les quatre ocasions es va acollir a la possibilitat de fer una contraanàlisi.

La defensa del soldat al·legava que no hi ha proves suficients, “ja que en totes les mostres preses s’omet el personal que ho va fer, la seua qualificació, els instruments i la cadena de custòdia”. A més, també argumentava que “no és possible descartar amb totes les garanties una possible contaminació” de les mostres.

La sentència del TS estableix que les anàlisis van respectar la cadena de custòdia en els Laboratoris d’Anàlisi de Drogues del Ministeri de Defensa. L’advocat del recurrent defensava que es tracta d’un “supòsit esporàdic en la vida militar” del soldat, sense que hi haja “cap episodi similar anterior” ni reiteració en el consum: “No hi ha cap dubte que estem davant un cas aïllat i no prolongat en el temps”.

La sentència del TS recorda, per contra, que el règim disciplinari de les Forces Armades considera que hi ha un consum de drogues de caràcter reiterat quan es detecta tres vegades o més en el període de dos anys.