Un ultra jutjat per dir en Facebook a un membre de Podem “Em cague en tu i el teu comunisme” al·lega que era una broma inspirada en la sèrie ‘Aída’

L’ultra Manuel Villadonga Franco, de 43 anys, s’ha assegut dijous en el banc dels acusats per haver amenaçat en Facebook un membre de Podem de València fa tres anys. L’home, que ha negat pertànyer a la ultradreta i s’ha disculpat, ha protagonitzat unes quantes insubordinacions durant la vista que quasi li costen l’expulsió de la sala de la secció segona de l’Audiència Provincial de València que el jutja.

La Fiscalia demana dos anys de presó per un presumpte delicte comés en ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució, multa, inhabilitació especial per a professió o ofici educatius per set anys, a més del tancament del seu perfil en Facebook durant cinc anys. El representant del ministeri fiscal també sol·licita una responsabilitat civil de 2.000 euros per danys morals i la retirada per part de la xarxa social dels missatges. L’advocat de l’acusació demana les mateixes penes, però augmenta la petició de presó a tres anys, mentre que l’advocada de l’ultra ha demanat la lliure absolució, perquè no va tindre “intenció de fer mal”, sinó que es va limitar a llançar “manifestacions genèriques”.

Villadonga va escriure una sèrie de comentaris en la xarxa social en resposta a l’anunci de Rafael Aguado, perit judicial i mediador, que es presentava a unes primàries de Podem, “amb un ànim essencialment injuriós, despectiu i amb clara intenció d’humiliar, desacreditar i menysprear”, segons l’escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia. “Rafa, em cague en tu i el teu comunisme, chavista de merda, proassassí del teu poble, de voler que el teu poble passe misèries, repetisc, em cague en tu i en el teu comunimerdes fill de puça”, va etzibar l’ultra.

L’ultra ha dit que està penedit “pels modals” i s’ha escudat en el fet que tot era una broma que va veure en la sèrie Aída i que “va traslladar” a Facebook quan va llegir un missatge del membre de Podem, a qui no coneixia. La pretesa broma, segons ha reconegut, “va acabar malament”. L’home ha explicat que estava “begut la cosa normal” (ha aclarit que beure “la cosa normal” és “no perdre la consciència”). “No tenia intenció d’humiliar-ho, perquè ni el conec”, ha afegit.

Altres usuaris de Facebook, tant ultres com esquerrans, van caure en el parany i l’acusat, segons el fiscal, va continuar escrivint comentaris amb “to agressiu, reptador, despectiu, profundament injuriós, ofensiu, humiliant, promovedor de sentiment d’odi i hostilitat, incitador a la violència (...) i lloador de l’actuació del dictador Francisco Franco contra els represaliats polítics després de la guerra civil espanyola”.

“L’únic problema és eliminar merda comunista com vosaltres, em cague en la vostra mare, que bo que va ser don Francisco Franco amb els vostres avis, fotre”; “Rogelios de merda al paredón, que moll que va ser don Francisco Franco amb els vostres avis. Amunt ESPANYA cabrons comunistes” o “Podemerdes, us donava una fregada d’orelles, cabrons chavistes podemerdes”, van ser alguns dels comentaris que Villadonga va pujar a la xarxa social. L’acusat ha declarat que en aquella època era casat “amb una xica russa que va patir el comunisme”. L’ultra ha condemnat el comunisme, el socialisme, el nazisme i l’extrema dreta (“soc un paio amb sentit comú”, ha dit).

El membre de Podem Rafael Aguado ha relatat que, després de rebre els missatges, no sabia “si era un hater o una persona que vol fer-me mal”. L’home ha dit que va patir nerviosisme, por quan anava pel carrer i problemes per a dormir.

Villadonga ha protagonitzat durant tota la vista, de poc més d’una hora de duració, escarafalls, comentaris i gestos que li han costat unes quantes reprimendes del tribunal. L’ultra ha interromput l’advocat de l’acusació (“Estem de conya o què és açò?”, ha exclamat) i el magistrat que presidia la secció segona de l’Audiència Provincial de València l’ha advertit per primera vegada que havia de mantindre silenci. “Té vosté un cert problema per a controlar la impulsivitat”, li ha dit el jutge.

L’acusat, per a espant de la seua advocada, ha continuat gesticulant i interrompent mentre declarava, a poca distància, el membre de Podem. El magistrat, amb una paciència infinita, li ha tornat a pregar que mantinguera un bon comportament a la sala. “Al final l’hauré d’expulsar de la sala”, l’ha advertit. Els altres dos jutges de la secció observaven l’escena amb mirada incrèdula, mentre la lletrada de la defensa, de braços plegats, no sabia on ficar-se.

Manuel Villadonga ha aprofitat el dret a l’última paraula per a demanar disculpes per “haver muntat aquest desgavell”. “Soc idiota”, han sigut les seues últimes paraules davant el tribunal.