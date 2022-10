Unides Podem presenta una regulació per a impulsar els habitatges col·laboratius com a alternativa a les residències

La portaveu Pilar Lima va presentar dimarts en nom d’Unides Podem-Esquerra Unida una proposició de llei que regularà els habitatges col·laboratius a la Comunitat Valenciana i resoldrà així una demanda social recollida pel grup parlamentari.

L’anunci de la iniciativa va coincidir amb una protesta que va tindre lloc davant del Palau de la Generalitat de la coordinadora d’habitatges col·laboratius (Cohabitem) de la Comunitat Valenciana en què es va exigir celeritat perquè la normativa s’aprove abans que acabe la legislatura i finançament públic per a aquest model de blocs residencials davant les traves de les entitats bancàries, pel fet d’estar formades les cooperatives que integren la coordinadora per persones majors.

Els habitatges col·laboratius o cohabitatges s’han convertit en una alternativa a les residències tradicionals. Es tracta de comunitats d’habitatges en què un grup de persones majors s’agrupen per conviure, compartint espais comuns com ara zones verdes, parcs o perruqueries.

Fonts d’Unides Podem afirmen que la intenció és que la regulació puga aprovar-se abans de les pròximes eleccions i, quant al finançament, asseguren que hi ha un conveni amb l’Institut Valencià de Finances (IVF) que estableix una línia d’avals destinada als projectes d’habitatge col·laboratiu.

D’aquesta manera, asseguren, la Comunitat Valenciana es converteix en una referència en la regulació i l’impuls d’aquest model que aborda el dret a l’habitatge de manera no especulativa i enfocada a millorar la sostenibilitat mediambiental, mentre resol necessitats de la ciutadania en qüestió d’atenció, cura i companyia.

A més, destaquen que la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que dirigeix el vicepresident del Consell Héctor Illueca, d’Unides Podem, ha mantingut múltiples reunions de treball amb les catorze cooperatives d’habitatges col·laboratius integrades en la coordinadora Cohabitem. Fruit d’això ha nascut aquesta proposició de llei, perquè no hi havia fins al moment regulació sobre el model.

Lima ha explicat que amb aquesta regulació la Comunitat Valenciana s’acosta a l’objectiu de fer totalment “efectiu el dret a un habitatge assequible, digne i adequat al mateix temps que s’impulsa la reorientació del model productiu en matèria residencial”.

La proposició de llei regula els habitatges col·laboratius, tant públics com privats, en règim de cessió d’ús i gestionats com a cooperativa sense ànim de lucre o d’associació. Aquest nova model residencial, que serà considerat d’interés social, haurà d’incorporar, a més d’habitatges individuals, espais o dependències per a ús comú almenys en un 20% de la superfície total, uns espais previstos per a desenvolupar algunes de les funcions inherents a l’ús residencial i/o la prestació de serveis comunitaris i socials.

Així mateix, inclou l’assessorament gratuït per als que vulguen dur a terme aquest tipus de model residencial i bonificacions fiscals a l’hora d’efectuar-lo, a més que és imprescindible que aquest tipus d’habitatges que afavoreixen l’envelliment actiu o responen a la possibilitat de l’accés a l’habitatge als joves compten al seu torn amb un alt nivell d’eficiència energètica, i en aquest sentit s’ha regulat.