La Unió demana als operadors comercials “responsabilitat” en els preus dels cítrics davant una nova collita baixa

Una quarta collita de cítrics consecutiva per davall de la mitjana, lleugerament superior a 3 milions de tones. Aquest és l’advertiment que ha fet la Unió de Llauradors, que ha assenyalat com a causa de la minva diferents factors.

Així doncs, l’organització agrària assenyala el canvi climàtic, amb la concatenació de diverses inclemències meteorològiques al final de l’hivern i la primavera d’enguany; el baix aprofitament comercial a causa de les plagues i que una part important de la superfície siguen arbres vells amb menys rendiment; i finalment també l’abandó creixent de camps de cultiu per la baixa rendibilitat dels últims anys. Totes aquestes circumstàncies i l’increment desmesurat dels costos de producció (electricitat, fertilitzants, gasoil, mà d’obra, tractaments contra plagues, etc.,) provoquen una descapitalització progressiva dels agricultors durant els últims exercicis citrícoles.

Quant a la situació dels cítrics en altres països de l’hemisferi nord, també es preveu que experimenten un descens, circumstància que entenen que hauria d’influir en el fet que el mercat no s’afone, perquè està molt regulat, sempre que el consum i la demanda siguen normals. Atesa aquesta situació, la Unió ha exigit “responsabilitat” als operadors comercials i a la gran distribució, perquè posen un preu just, “perquè el subministrament estarà molt ajustat per la collita tan baixa”.

Promoció dels cítrics

Per a poder assolir aquests objectius que sostinguen el mercat, l’organització agrària veu fonamental que es facen campanyes de promoció dels cítrics valencians “davant la reculada del consum i les exportacions durant els últims anys”. La Unió explica que ja ha sol·licitat en reiterades ocasions al Ministeri d’Agricultura que efectue campanyes de promoció, tant en l’àmbit de la Unió Europea com en països tercers, a fi de canviar la tendència actual. També apel·la la Generalitat Valenciana perquè impulse i secunde “únicament campanyes de promoció per als cítrics valencians i evitar la temptació de publicitar amb diners públics valencians cítrics d’altres zones”.

La Unió no s’ha estalviat les crítiques a la interprofessional Intercitrus, de la qual afirma que “segueix sense donar mostres d’estar preparada per a afrontar aquesta promoció i per això el Govern d’Espanya ha de fer un pas avant i fer-la com una de les solucions per a tindre un sector fort i rendible”. Per això reclamen al Ministeri d’Agricultura “que active de manera eficaç Intercitrus o li retire l’acreditació per no complir les seues funcions bàsiques, ja que des que el 2018 va començar a ressuscitar se’l coneix més per les seues desavinences entre les diferents comunitats autònomes, pels seus embolics interns i vetos que provoquen no avançar, i donen una imatge d’incapacitat permanent amb solució difícil i que fa que arrossegue el seu cadàver campanya rere campanya”, indica Carles Peris, secretari general de la Unió.