Uns 40 càrrecs d’FGV qüestionats arran de la sentència que anul·la l’ascens d’un cap a dit

“Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) haurà de revisar que els càrrecs directius de l’organigrama de l’empresa tant a València com a Alacant compleixen les tres premisses que marca la sentència recent del Jutjat Social, és a dir, tots han d’acreditar la titulació universitària corresponent, han de formar part de la plantilla fixa i han d’haver accedit al càrrec mitjançant un procés de concurrència pública”.

Fonts del sindicat CGT s’han pronunciat així després d’avançar elDiario.es la sentència que declara nul per inconstitucional l’ascens de Pablo García de tècnic de l’Àrea de Seguretat en la Circulació a cap de la mateixa àrea l’any 2022, cosa que suposava passar de cobrar 44.000 euros a uns 66.000 euros. Tant FGV com el mateix empleat han recorregut contra la decisió.

No obstant això, des de l’organització sindical que va interposar la demanda, que ja va advertir en l’anterior legislatura tant a la direcció de l’empresa pública com a la Conselleria de Transports de la irregularitat del nomenament, consideren que actualment gairebé tots els càrrecs directius, és a dir, uns 40 empleats, estarien en situació irregular per haver accedit al seu lloc sense la titulació pertinent o sense un procés de concurrència pública, per la via de la lliure designació, una figura que la interlocutòria judicial adverteix que no és discrecional.

“Per posar-ne alguns exemples, segons la informació de què disposem, els caps de l’Àrea de Manteniment i de Projectes i Innovació haurien accedit sense un concurs públic, és a dir, a dit, i la cap de l’Àrea Econòmica Financera mancaria de titulació universitària. Tots estarien en la mateixa situació que García i és una qüestió que l’empresa haurà d’abordar d’alguna forma, entenem que la cosa més normal seria fer una auditoria per a saber quants llocs estarien en situació irregular i, a partir d’això, buscar solucions”, van advertir des de CGT.

Des del sindicat s’han mostrat satisfets amb la sentència, ja que els dona la raó en un dels “principals objectius de la secció, posar fi als nomenaments a dit sense que es complisquen els principis bàsics de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat” i han insistit: “Advertim i denunciem organismes de la Generalitat, la Inspecció General de Serveis va investigar exhaustivament i no sols ens va donar la raó, sinó que les seues conclusions van anar més enllà del que nosaltres esperàvem; davant la contundència de les conclusions, vam sol·licitar tant a la gerència com a la consellera que actuaren d’ofici i anul·laren el nomenament, van tancar l’orella, així que no ens van deixar més eixida que els tribunals”.

Segons la sentència, “el codemandat no té la titulació requerida en el XII Conveni Col·lectiu d’FGV” i queda de manifest que “eximir dels requisits de titulació vulnera els principis constitucionals de l’article 14, 9.3, 23.2 i 103 de la CE, els principis regulats en l’article 24 de l’Estatut dels Treballadors respecte dels ascensos (promoció professional) i l’exigència de titulació en relació amb el lloc objecte d’impugnació”.

El treballador esmentat no compliria, segons la sentència, el requisit de ser personal fix per a poder participar en la cobertura del lloc analitzat, ja que tenia la condició de personal indefinit. Per si no fora prou, sobre els llocs de lliure designació estableix el jutge que “la selecció per a proveir el lloc de treball, encara que siga pel sistema de lliure designació, ha de ser duta a terme per mitjà d’un procediment que garantisca la publicitat i la concurrència, i la seua designació atendrà principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat, sense que això qüestione la capacitat d’autoorganització de l’entitat FGV” i afig que “la discrecionalitat que comporta la lliure designació no és absoluta”.