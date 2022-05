València acull una cimera internacional sobre la jornada laboral de quatre dies amb l’assistència de la vicepresidenta Yolanda Díaz

El Centre Esportiu-Cultural la Petxina acull divendres i dissabte la Cimera Internacional de la Setmana de 4 Dies, un esdeveniment que ha aconseguit deixar pràcticament esgotat l’aforament presencial de la sala d’actes. En les jornades participen líders nacionals destacats com Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, Unai Sordo, Mónica Oltra o Pepe Álvarez, així com internacionals com John McDonnell, Katrin Langensiepen o Gudmundur Haraldsson.

El programa d’aquest esdeveniment, que es pot consultar l’adreça https://www.fourdayweeksummit.com/es/, reunirà en les seues dues jornades, a més dels líders polítics i sindicals esmentats, representants del món empresarial, acadèmic i d’organitzacions internacionals especialitzades en el seguiment i l’anàlisi de la implantació de la jornada laboral de 4 dies o 32 hores setmanals, que descriuran els plantejaments d’aquesta nova proposta laboral, així com les experiències que ja s’han posat en marxa a tot el món.

A més de presencialment, l’assistència a l’esdeveniment també pot ser en línia, sol·licitant-ho en l’apartat habilitat en la pàgina web del congrés. De la mateixa manera que presencialment s’hi han registrat un bon nombre de persones, també en línia són ja moltes les persones que hi assistiran. Per a inscriure-s’hi de manera telemàtica simplement s’ha d’emplenar la sol·licitud d’inscripció, però en la modalitat virtual.

Programa de la Cimera

L’esdeveniment es divideix en diversos panells. Abans de començar amb el primer dels panells tindrà lloc una conferència d’obertura a càrrec de Joan Majó, exministre d’Indústria i Energia del Govern d’Espanya, i també president de la Fundació Ernest Lluch.

El primer panell serà un debat amb representants polítics que han desenvolupat propostes per a reduir el temps de faena. Líders com Íñigo Errejón, Florent Marcellesi o Nacho Álvarez, debatran juntament amb representants dels governs de Gal·les, Irlanda, Escòcia, així com amb europarlamentaris.

El segon panell reunirà representants d’empreses que han posat en marxa projectes al voltant de la setmana de 4 dies. Responsables d’empreses tant espanyoles com estrangeres com La Francachela, Software Delsol, Big Buy, Hampa Studios, Perpetual Guardian o Swapcard, explicaran les experiències que estan vivint amb aquest nou plantejament laboral.

El tercer panell comptarà amb representants sindicals com els esmentats Unai Sordo o Pepe Álvarez, així com Sophie Jaenicke, de l’IG Metall alemany, Ruby Gibson de PCS d’Escòcia o Fausto Durante del sindicat CGIL italià.

El tancament d’aquesta primera jornada comptarà amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social del Govern d’Espanya, Yolanda Díaz, i la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.

Dissabte comptarà amb l’obertura a càrrec del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, que donarà pas al quart panell, que reunirà experts del món acadèmic, procedents de les universitats de València, el País Basc, la Complutense de Madrid o la Universitat Major de Xile.

El primer dels diàlegs versarà sobre hores de faena, desenvolupament econòmic i benestar, a càrrec dels experts Juliet Schor i Pedro Gomes, autors d’estudis internacionals importants sobre la jornada de 4 dies o 32 hores setmanals.

El cinqué panell estarà dedicat a les organitzacions internacionals tant socials com sense ànim de lucre que estan impulsant la transició cap a la setmana laboral de quatre dies o 32 hores. Estaran presents representants de països com Nova Zelanda, el Regne Unit, Espanya, el Canadà o els Estats Units.

L’últim dels diàlegs comptarà amb Lucía Velasco i María Luz Rodríguez, autores d’obres importants al voltant de la realitat de la faena, tant en els nostres dies com en el futur, i que debatran sobre la tecnologia, la intel·ligència artificial i la seua implantació en la faena de les pròximes dècades.

L’últim dels panells asseurà representants d’administracions públiques que estan treballant per a posar en marxa projectes sobre aquesta proposta laboral. El secretari autonòmic de Treball de la Generalitat Valenciana, Enric Nomdedéu, el diputat de l’Assemblea de Madrid, Héctor Tejero o l’islandés Gudmundur Haraldsson, presentaran les seues propostes i plans per a les experiències que es pretenen posar en marxa en l’Administració.

El dissabte 28 de maig a les 19.15 hores està previst el tancament d’aquest congrés amb l’actuació de la cantautora valenciana Gem.