València aplicarà un recàrrec del 30% en l’IBI a 424 entitats financeres o empreses amb més de 10 habitatges buits

La ciutat de València té un total de 424 empreses i entitats financeres com a grans tenidors d’habitatge, és a dir, que tenen en poder seu 10 habitatges o més registrats a nom seu en tot el terme municipal, segons ha informat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán.

Aquesta és la base de grans tenidors a què l’Ajuntament de València podrà aplicar un recàrrec del 30% en l’IBI (impost sobre béns immobles) si mantenen els habitatges buits i no els incorporen al mercat del lloguer com exigirà la nova Llei d’habitatge en què està treballant el Govern central.

L’Estudi del Nombre d’Habitatges per tenidor en què s’ha basat el Consistori per fer els càlculs estableix que a la ciutat de València hi ha un total de 420.298 habitatges, però només 324.329 propietaris entre persones físiques i persones jurídiques.

El 99,74% d’aquests propietaris (323.499) disposen de menys de 10 immobles, mentre que el 0,26% restant (830) tenen en poder seu més de 10 habitatges. El registre d’habitatge buit que està elaborant la Generalitat ha de determinar ara quins d’aquests grans propietaris no han tret al mercat del lloguer els seus immobles i, per tant, són susceptibles que el consistori els aplique el recàrrec de l’IBI.

Sanjuán ha assegurat que si la Generalitat lliura el seu registre d’habitatges buits de grans tenidors abans que acabe l’any, el consistori podrà aplicar el recàrrec ja el 2022.

“L’Ajuntament de València ja tenia fets els deures i la Generalitat ja ha avançat molt a poder aplicar un recàrrec a l’habitatge buit. Si els terminis es compleixen i tenim aquest registre d’habitatges buits de la Generalitat de grans tenidors abans de final d’any, el 2022 hi haurà ja un recàrrec”, ha manifestat l’edil, que ha insistit que l’objectiu no és recaptar, sinó que hi haja menys habitatge buit a la ciutat i, per tant, s’abaixen els preus del lloguer.

L’estudi fet pel consistori constata que dels 830 grans tenidors que hi ha a la ciutat, 406 són persones físiques i 424 són persones jurídiques. Pel que fa a les persones jurídiques (que engloba empreses, institucions, organismes, etc.), el document amb què treballa l’Ajuntament afirma que n’hi ha 164 que tenen entre 10 i 14 habitatges; 76, entre 15 i 19; 119, entre 20 i 49; 33, entre 50 i 99; 26, entre 100 i 299; i 6 amb més de 300 repartits per tota la ciutat.

Per als socialistes, segons ha explicat Sanjuán, la prioritat és l’accés a l’habitatge dels ciutadans de València i no els privilegis de les grans corporacions, per la qual cosa estan establint-se mesures concretes per a garantir aquest dret fonamental i penalitzar a través de l’IBI els grans tenidors d’habitatges que tinguen immobles buits en qualsevol barri de la ciutat.