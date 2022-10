València aprovarà enguany la norma que multarà amb 3.000 euros l’assetjament sexual i amb 1.500 el botelló o el racisme

“Nosaltres ens creiem els problemes de la gent amb què ens asseiem per resoldre els seus problemes i per previndre’ls. Aquesta és la filosofia de la nova Policia Local, que es reflecteix en la nova Ordenança de Convivència. És el projecte normatiu més important que ha tingut aquest Ajuntament en 40 anys. Mai ningú abans havia legislat sobre aquestes qüestions a la ciutat de València”.

El regidor de Protecció Ciutadana, el socialista Aarón Cano, s’ha pronunciat així sobre la nova Ordenança de Convivència que portarà al ple de novembre o com a més tard al de desembre per a l’aprovació en primera instància: “Si no passa res, els pròxims dies tindrem l’informe jurídic preceptiu i a partir d’ací, es portarà al ple per a l’aprovació provisional, posteriorment s’obrirà el termini d’al·legacions i finalment es tornarà a portar al ple, esperem que al gener, per a l’aprovació definitiva”, explica a elDiario.es.

La normativa actuarà en les situacions punibles que s’escapen de l’àmbit judicial. Té un marcat caràcter preventiu i pretén ser útil en temes com el racisme, la xenofòbia i la diversitat. En aquesta mena d’accions l’ordenança recull sancions que poden arribar fins a 1.500 euros i fins i tot fins a 3.000 euros en el cas de l’assetjament sexual.

La nova ordenança també incideix de manera especial en la mediació, “perquè creiem en la mediació com a manera d’afrontar els conflictes, ja que, especialment durant la pandèmia, la mediació ha demostrat que és una arma molt efectiva”, afirma Cano.

El regidor destaca “que es convertirà en una eina molt útil, no per a posar fi al botelló, que és una cosa que no és només qüestió de la Policia Local, però sí per a minorar molt els problemes de convivència que genera el botelló”. Segons Cano, “encara que es manté la via de la sanció per la llei autonòmica que prohibeix beure alcohol al carrer, aquesta ordenança a més atorga als agents una nova eina que consisteix a sancionar les concentracions que causen molèsties, tant als participants (750 euros de multa) com, si escau, als convocants”.

Així doncs, es considera infracció greu (fins a 1.500 euros de sanció) organitzar i promoure “concentracions massives, especialment quan s’hagen convocat a través de mitjans de comunicació de massa, com l’ús de xarxes socials, la finalitat de les quals perseguisca fomentar el consum col·lectiu de qualsevol mena de beguda en la via pública, i que menyscapte o lesione la convivència ciutadana normal i pacífica en llocs de trànsit públic o el descans dels veïns/es, respectivament; o que afecte la salubritat i la higiene; o bé es produïsquen danys de qualsevol índole, tant públics com privats”.

L’ordenança té un capítol dedicat als actes vandàlics, que introdueix com a novetat la possibilitat de sancionar els que dificulten la faena als serveis d’emergència, o als que utilitzen les instal·lacions esportives a l’aire lliure fora dels horaris establits per la Fundació Esportiva Municipal, un assumpte que en paraules del regidor “genera molèsties als veïns, que volem tallar”. Els horaris proposats per a poder usar-les són de 9.00 a 22.00 a l’hivern i a 23.00 a l’estiu.

Quant a les pintades o grafits, “està prohibit fer tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol material (tinta, pintura, adhesius, etiquetes adhesives, stickers, vinils, matèria orgànica, o similars) o bé vorejant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així́ com a l’interior o l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general, incloent-hi transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general”. La graduació de les sancions dependrà de la reincidència i de la gravetat del mal, per exemple, si afecta patrimoni històric.

El text també té un apartat dedicat a les sancions per fer les necessitats fisiològiques al carrer, amb infraccions de fins a 750 euros, i un altre dedicat a les deposicions i les miccions de les mascotes al carrer, amb sancions del mateix import.

Una altra de les novetats consisteix en la protecció contra l’assetjament de carrer que pateixen les dones. Faltes que, encara que no tinguen la consideració de delicte, a través d’aquesta ordenança es podran catalogar com a falta molt greu i podran implicar una sanció de fins a 3.000 euros.

En concret, “fer accions d’assetjament de carrer, sent aquestes pràctiques exercides per una o més persones, amb accions com ara gestos, comentaris, sons, insinuacions o similars, que impliquen connotacions sexuals produïdes en espais públics o privats que generen malestar en les persones que ho pateixen pel fet d’equiparar com a objecte sexual, especialment quan aquesta acció vaja acompanyada d’enregistrament d’imatges o fotografia de la persona que ho pateix”.

Quant a l’articulat sobre la dignitat de les persones, l’ordenança estableix com a infracció greu amb sanció de fins a 1.500 euros “tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament discriminatori o vexatori, siga de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, mofes, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries”.

La normativa també prohibeix amb sanció de fins a 750 euros “la petició de diners o altres prestacions a canvi de fer tasques d’aparcacotxes, que serà agreujada quan aquesta actuació es produïsca en zones amb limitació temporal d’aparcament mitjançant parquímetres”.