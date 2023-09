València autoritza faenes nocturnes aquest mes en el pavelló Roig Arena per a la hissada de quatre grans bigues

Les obres del Roig Arena de València, el recinte que està cridat a convertir-se en la gran referència dels esdeveniments esportius i socials de la ciutat de València, estan en la recta final de l’execució després de complir-se el 29 de juny passat tres anys des que es van posar en marxa.

Les faenes avancen a bon ritme i, per a possibilitar el seu desenvolupament, l’Ajuntament de València ha donat autorització a la promotora del recinte, Licampa 1617, per a poder fer faenes nocturnes durant sis nits d’aquest mes de setembre.

En concret, segons la resolució a què ha tingut accés elDiario.es, la sol·licitud del permís es justifica en la necessitat de fer “faenes amb ús de maquinària i horaris excepcionals per causa justificada consistents en faenes d’hissada de les últimes bigues de gran port, atesa l’envergadura dels elements estructurals, això implica fer faenes fora de l’horari previst en el permís de treball de l’obra, que afectaria un total de 6 nits per a la hissada de les 4 últimes bigues de gran port”.

D’aquesta manera, es concedeix permís per a treballar de 20.00 a 8.00 de l’endemà els dies 18, 20, 21, 25, 27 i 28 de setembre. L’autorització està condicionada al fet que les fonts sonores se situen a criteri dels tècnics signants, “al més allunyades possible de l’edificació residencial” i que els responsables de les obres adopten “les mesures necessàries perquè els sorolls i les vibracions no excedisquen dels límits establits”.

A més, la resolució adverteix que “tal com indica la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, l’Administració competent podrà acordar la suspensió temporal i immediata del funcionament de la font pertorbadora i, si escau, de l’autorització, en cas de registrar-se en habitatges o locals contigus o pròxims nivells sonors de recepció superiors als establits en la normativa acústica, fins que siguen corregides les deficiències existents”.

El Roig Arena, una vegada acabat, tindrà una capacitat màxima estimada de 15.600 espectadors en mode bàsquet, 18.600 en mode concert i 2.000 espectadors a la sala multifuncional que acollirà esdeveniments en paral·lel. L’objectiu és que les obres estiguen acabades al final del 2024.

A més de la construcció del recinte Roig Arena, està prevista l’execució d’infraestructures complementàries que dinamitzen el barri, com el pàrquing amb més de 1.000 places que ja està en obres, el futur parc públic amb zones verdes, una sala multiusos per a múltiples disponibilitats de 1.200 metres quadrats, les zones de restauració, i una àmplia oferta de localitats, terrasses i zones prèmium. A tot això, se sumen les ja inaugurades instal·lacions del col·legi públic Les Arts de València.

El pressupost d’execució de tot el projecte ascendeix a 280 milions d’euros, un 27% més del que s’havia previst inicialment per l’increment dels costos dels materials d’obra, especialment des que es va produir la invasió russa d’Ucraïna.