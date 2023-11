El València CF abona a l’Ajuntament la penúltima quota de 2,1 milions per la propietat de la parcel·la del nou estadi

El València CF ha fet front al penúltim pagament de 2,1 milions d’euros (2.120.410 euros) a l’Ajuntament corresponent a l’anualitat d’enguany de la parcel·la de l’avinguda de les Corts Valencianes sobre la qual s’assenta el nou estadi, segons han confirmat a elDiario.es fonts del club.

L’entitat i el consistori van subscriure l’any 2015 l’escriptura de formalització de la permuta de terrenys per la qual el València CF es convertia en propietària amb caràcter general del sòl del nou Mestalla a canvi del pagament de 19,6 milions (23,3 milions amb el 3,5% dels interessos) en 9 anys i de 32 parcel·les en diversos barris valorades en 25,6 milions que ja han sigut entregades a la ciutat.

El València CF està hui dia al corrent dels pagaments, ja que fins al moment ha abonat 21,3 milions del total de 23,3 milions. Així doncs, l’entitat valencianista deu una última quota de 2 milions d’euros a abonar al març de l’any que ve. Una vegada pagada, haurà liquidat tot el deute amb l’Ajuntament corresponent al pagament de la propietat dels terrenys en què se situa l’esquelet de ciment del nou estadi les obres del qual estan ja 14 anys parades i en què s’ha d’alçar també el pavelló esportiu de Benicalap.

En aquest sentit, tal com van transmetre tant l’Ajuntament com el club en les cartes d’intencions remeses a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per a mantindre València com una de les possibles seus del Mundial del 2030, totes dues institucions treballen en l’obtenció de la llicència d’obres que podria estar concedida en un termini de dos mesos.

En aquest cas, el València CF estaria en disposició d’iniciar les faenes el primer semestre de l’any que ve, sempre que el màxim accionista de l’entitat, Peter Lim, autoritze l’entrada de les màquines sense haver signat abans el conveni, tal com ha proposat l’Ajuntament. Una cosa que no és gens clara, més encara tenint en compte que en la carta remesa pel club a la RFEF, revelada per Onda Cero Valencia, la presidenta Layhoon afirma que les obres podrien reprendre’s en el supòsit que s’obtinguera la confirmació de llicència i “l’aprovació del pla ATE (nou conveni)”.

El València CF ha presentat un aforament per al nou estadi de 66.000 espectadors ampliables a 70.000, cosa que li permetria acollir fins a una semifinal, una opció molt complicada tenint en compte que, si la final es disputa en el Santiago Bernabeu, el més probable és que el Marroc i Portugal, els altres països organitzadors, es repartisquen les dues semifinals, una pugna en què també podria entrar el Camp Nou.

Quant al finançament, el club diu que té els 80 milions del fons de CVC, amb els 30 o 35 milions d’Atitlan si finalment es concreta la venda de les parcel·les de terciari de les Corts Valencianes, a més de 30 milions corresponents a les línies de crèdit que en principi haurien oferit CaixaBank (15 milions) i Rights and Media Funding Limited (15 milions), de la venda del seu edifici d’oficines i, en última instància, de la parcel·la del vell Mestalla.