El València CF busca liquiditat per a pagar el poliesportiu i acabar el nou estadi, amb la possible venda del club en l’horitzó

Els terminis marcats per l’Ajuntament al València CF per a la posada en marxa del nou estadi s’acosten i el club ja ha començat a moure’s per a obtindre finançament addicional als 80 milions d’euros que ja té en caixa en virtut del crèdit que va obtindre amb el fons CVC a través de La Liga.

Com va recordar fa poc l’alcaldessa de València, María José Catalá, abans del pròxim 12 d’octubre l’entitat valencianista haurà de presentar al consistori el projecte definitiu d’execució i abans del 12 de gener hauran d’arrancar les obres. En cas contrari, s’exposa a penalitats importants que poden fins i tot fer-li perdre els drets urbanístics aprovats en el ple municipal el mes de juliol passat.

En aquest context, el club està prop d’arribar a un acord amb el banc americà Goldman Sachs amb l’objectiu d’aconseguir una línia de finançament que estaria al voltant de 120 milions d’euros, tal com va avançar El Confidencial. El València CF està obligat a finalitzar les obres del nou estadi sense comptar amb els recursos que poguera obtindre amb la venda de la parcel·la del vell Mestalla, fins i tot sense la totalitat dels 35 milions pels quals ha venut els 40.000 metres quadrats d’edificabilitat terciària de les Corts Valencianes a Atitlan.

Tal com estableixen les fitxes urbanístiques aprovades per l’Ajuntament el mes de juliol passat amb els vots a favor del PP, el PSPV i Compromís (Vox va votar en contra), el club haurà d’ingressar en la tresoreria municipal el cost íntegre, IVA inclòs, del pavelló esportiu de Benicalap com a pas previ a l’obtenció de llicències per a desenvolupar el terciari situat al costat del nou estadi. Dit d’una altra manera, fins que el València CF no pague al consistori els gairebé 10 milions d’euros del pavelló, no podrà culminar la venda del sòl terciari a Atitlan.

Però és que, a més, tal com va explicar la promotora en el seu moment, la finalització de tots dos projectes (torre d’oficines amb hotel i nou estadi) estan vinculades per qüestions tècniques de seguretat i accessos. Per això, els pagaments de la transacció s’executaran per fases, a mesura que avancen les obres del recinte esportiu, cosa que vol dir que el València CF no disposarà dels 35 milions per endavant.

Finalment, i no menys important, les fitxes urbanístiques també deixen clar que el club haurà de tindre acabades les obres del nou estadi abans de poder vendre la parcel·la del vell Mestalla, o si és el cas, haurà de depositar fiança bancària equivalent al cost de les obres que queden per desplegar.

El fet de no poder rendibilitzar per endavant els actius urbanístics (40.000 metres quadrats de terciari en les Corts Valencianes i 75.900 de residencial juntament amb 14.000 més de terciari en l’avinguda d’Aragó) fins que vagen complint compromisos i terminis és un dels motius principals que han portat l’entitat del màxim accionista, Peter Lim, a buscar finançament extern.

Tebas afirma que hi ha compradors per al València CF

Al fil d’aquesta situació, el president de La Liga, Javier Tebas, que hauria assessorat el club en la cerca del finançament esmentat, es va pronunciar obertament sobre una eventual venda de la majoria accionarial de Peter Lim.

A preguntes de Tribuna Deportiva, Tebes va comentar que “si l’estadi tinguera una grua és més fàcil que venga Peter Lim, perquè això dona valor per a vendre, atrau inversors” i va afegir: “Siguem objectius, si volem que Lim isca, siguem intel·ligents, no se’l pot forçar; si el forces, no vendrà i segurament Peter Lim en qualsevol moment voldrà vendre el club, o potser vol vendre’l hui, jo no diré el que ell pretén, però per descomptat (forçar-lo) no és el camí adequat perquè Lim se’n vaja i això ho he dit sempre, també a les autoritats. Si jo he d’ajudar Lim per a vendre el club, l’hi ajudaré, però cal veure el preu i per quina quantitat vol vendre’l i es considera satisfet. Hi ha compradors per a tots els clubs d’Espanya. Us sorprendríeu”.

La perspectiva d’una possible represa de les obres del nou estadi del València CF ha reactivat l’interés de diferents promotores amb múscul financer per a obtindre la parcel·la del Mestalla, el centenari coliseu situat en l’avinguda d’Aragó que cap institució s’ha plantejat rehabilitar, a pesar que diversos experts ho veuen més viable que traslladar-se al nou estadi.

Com va informar elDiario.es, encara que no és l’única candidata, una de les més ben posicionades per a obtindre-la, segons van confirmar diverses fonts consultades per elDiario.es, és Atitlan, la firma valenciana d’Aritza Rodero i de Roberto Centeno, que ja té un acord amb el club valencianista per a quedar-se la parcel·la de 41.700 metres quadrats de sòl terciari (comerços, hostaleria i oficines) de l’avinguda de les Corts Valencianes per uns 35 milions d’euros.

Paral·lelament, com també va informar aquest diari, hauria aparegut en escena un fons d’inversió nord-americà, la identitat de la qual no ha transcendit, interessat a obtindre la majoria accionarial de Lim amb capital suficient per a plantejar-li una oferta i, si calguera, acabar el recinte. Aquest extrem, no obstant això, estaria encara en una fase molt embrionària i és independent del possible interés d’Atitlan per obtenir els terrenys de l’avinguda d’Aragó.