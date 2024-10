El València CF demana a l’Ajuntament que li quantifique el cost del pavelló de Benicalap per a avançar en el pla del nou estadi

Nou pas avant per a desembossar l’operació del nou estadi de l’avinguda de les Corts Valencianes. El València CF ha sol·licitat a l’Ajuntament que “procedisca a la quantificació de l’import de construcció del poliesportiu en aplicació de les condicions de desenvolupament de la fitxa de gestió de la zona B Corts Valencianes”.

Així consta en la documentació presentada pel club el 24 de setembre passat en dependències municipals a què ha tingut accés elDiario.es. La institució que dirigeix el magnat de Singapur, Peter Lim, com a màxim accionista, va sol·licitar així la llicència d’obres del sòl terciari en què Atitlan alçarà un hotel i un edifici d’oficines amb galeria comercial al costat del coliseu.

Com va informar aquest diari, el club ha de fer efectiu el pagament del pavelló esportiu de Benicalap com a requisit previ a l’obtenció dels permisos per a edificar el terciari esmentat, tal com estableixen les fitxes urbanístiques aprovades en el ple municipal el mes de juliol passat amb els vots del PP, Compromís i el PSPV. A més, té fins al dia 12 d’octubre per a presentar a l’Ajuntament el projecte definitiu d’execució del nou estadi, que tot apunta que inclourà millores en la coberta i en la façana. Les obres han d’iniciar-se abans del 12 de gener o, en cas contrari, el club podria ser sancionat i fins i tot perdre els drets urbanístics.

Fonts del València CF han confirmat a aquest diari que han sol·licitat a l’Ajuntament que els notifique la quantia exacta del pavelló esportiu, però no han aclarit si ja han rebut resposta i si podran finançar-lo amb el préstec de CVC o per una altra via de finançament. Fa dos anys el projecte estava valorat en 9,8 milions d’euros (IVA inclòs), un preu que pot haver-se incrementat per l’encariment dels materials d’obra.

L’entitat de Lim, a qui, com va revelar en exclusiva elDiario.es investiga la Fiscalia Anticorrupció per presumpte blanqueig, està prop d’arribar a un acord amb el banc americà Goldman Sachs amb l’objectiu d’obtindre una línia de finançament que podria arribar a 250 milions d’euros. I això és perquè el València CF està obligat a finalitzar les obres del nou estadi sense comptar amb els recursos que poguera obtindre amb la venda de la parcel·la del vell Mestalla, fins i tot sense la totalitat dels 35 milions pels quals ha venut els 40.000 metres quadrats d’edificabilitat terciària de Corts Valencianes a Atitlan.

Tal com va explicar la promotora en el seu moment, la finalització de tots dos projectes (torre d’oficines amb hotel i nou estadi) estan vinculades per qüestions tècniques de seguretat i accessos. Per això els pagaments de la transacció s’executaran per fases, a mesura que vagen avançant les obres del recinte esportiu, cosa que vol dir que el València CF no disposarà dels 35 milions per endavant.

El fet de no poder rendibilitzar per endavant els actius urbanístics (40.000 metres quadrats de terciari en les Corts Valencianes i 75.900 de residencial juntament amb 14.000 més de terciari en l’avinguda d’Aragó) fins que vagen complint-se compromisos i terminis és un dels principals motius que han portat l’entitat del màxim accionista, Peter Lim, a buscar finançament extern amb l’objectiu de refinançar el seu deute i obtindre liquiditat.