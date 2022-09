València coneixerà al novembre la futura plaça de l’Ajuntament: el jurat comença a deliberar entre els cinc finalistes

Dimarts comencen les sessions d’estudi, anàlisi i deliberació del jurat qualificador del concurs d’idees per a la remodelació de la plaça de l’Ajuntament.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i la delegada de Participació Ciutadana, Elisa Valía, van anunciar dilluns l’inici de les reunions del jurat, i han presentat els resultats del procés de participació convocat sobre els projectes finalistes del concurs. Tal com ha subratllat Gómez, “iniciem ja la recta final del procés que determinarà com serà la plaça de l’Ajuntament d’aquesta generació”.

Durant les pròximes setmanes, el jurat qualificador avaluarà les propostes finalistes que van arribar a l’última fase del concurs, cinc projectes seleccionats entre un total de 22 per les seues característiques adaptades a les directrius plantejades per la ciutadania en el procés participatiu impulsat amb anterioritat, i per la versatilitat de les solucions plantejades per als usos de la plaça.

Són els projectes presentats sota les denominacions Abril, Batega València, Dosel Climático, Llenç 365 i Re-Natura. Les cinc propostes van ser exposades fa unes setmanes per a l’avaluació per la ciutadania en la mateixa plaça de l’Ajuntament, on professionals, veïns i veïnes i entitats van tindre oportunitat de plantejar suggeriments, aportacions i matisos als cinc dissenys.

Tal com ha assenyalat Elisa Valía, la conclusió principal d’aquesta iniciativa és que la ciutadania “valida els cinc dissenys i dona suport als plantejaments sobre els quals s’assenten”. De fet, ha matisat la regidora, les inquietuds recollides en aquesta iniciativa s’orienten més cap als usos de la plaça que a l’aparença en si.

Sandra Gómez ha recordat el desenvolupament d’aquest concurs que es va basar en el procés de participació ciutadana ‘Pensem la plaça’, en què es van establir les directrius de com havia de ser el futur disseny d’una de les places més emblemàtiques de la ciutat.

La plaça té una superfície total de 12.000 metres quadrats i, tal com establien les bases de la convocatòria i el procés participatiu, havia de ser remodelada sota un conjunt de criteris, com el manteniment del seu caràcter per als vianants, la renovació de les parades de flors, que dispose de fonts per a beure, de banys públics, d’ombra i de vegetació, que tinga una zona per a plantar la falla o disparar la mascletà, i que a més no incremente el nombre de terrasses.

La primera fase de treball del jurat va consistir en l’anàlisi i la valoració de les 22 propostes presentades en la primera fase del concurs. Després d’aquesta, el mes de juny passat, el jurat va seleccionar cinc propostes per a passar a la segona subfase, conforme als criteris de valoració establits en les bases, i a la qualitat de les propostes presentades.

Totes van ser exposades al públic durant 10 dies en la mateixa plaça de l’Ajuntament; i publicades també en la pàgina web del concurs per a la consulta, en què, a més de veure els resums i la documentació gràfica dels projectes, la ciutadania, organitzacions i associacions de la ciutat van poder aportar suggeriments i observacions a cadascun dels projectes.

Tres mesos a partir de l’1 d’agost

Una vegada finalitzada aquesta consulta, els suggeriments i les propostes de millora recollides es van traslladar als equips participants, amb la resta de les consideracions emeses en el seu moment pel jurat, a fi que pogueren tindre-les en compte en l’elaboració de la proposta final, que havien d’entregar l’1 d’agost passat.

A partir d’aquesta data, s’obri un període màxim de tres mesos en què el jurat haurà de triar un dels cinc projectes. Una vegada conegut el projecte guanyador i l’equip encarregat de la redacció, aquest haurà de lliurar el projecte complet en sis mesos. Tal com ha destacat Gómez, “l’objectiu és que, a la fi del mandat, el projecte de remodelació de la plaça de l’Ajuntament estiga redactat i aprovat pels serveis municipals”.

“Amb aquest gran projecte –ha subratllat Sandra Gómez– València tindrà, per fi, la seua gran plaça, una plaça més acollidora, activa, més verda i inclusiva, per al gaudi de tots els veïns i veïnes de la ciutat”. “La València Ciutat de Places avança, fent d’aquesta plaça l’exemple que portem a tots els barris de la ciutat, on continuem treballant per recuperar el seu espai públic i crear els seus espais de referència i de vida en comú”, ha afegit la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà.

Tal com ha explicat la regidora Elisa Valía, “la participació pública ha sigut un factor important en aquest concurs, atés que s’ha facilitat que la ciutadania puga aportar les seues idees i expressar les seues necessitats i expectatives per a la que és, sens dubte, la plaça més representativa de la nostra ciutat”.

De fet, mitjançant el procés ‘Pensem la plaça’ es van establir els criteris ciutadans que van orientar el concurs d’idees, fruit de la recopilació de més de 1.800 opinions que es van recollir de manera representativa des de tots els districtes de la ciutat.

En aquella ocasió hi van participar més de 1.600 persones, a més d’entrevistar més de 30 entitats del teixit social i associatiu de la ciutat. Una vegada avançat el concurs i presentades les 5 propostes finalistes, i després d’exposar al públic en la plaça i en el web els projectes, dilluns es van presentar els resultats d’aquesta nova fase de participació, que ha registrat un total de 218 respostes.

Els projectes que més aportacions han rebut han sigut Re-Natura i Dosel Climático, amb 64 i 58 aportacions respectivament. A continuació està Abril amb 35, seguit de Batega València i Llenç 365, amb 31 i 30 respostes respectivament.