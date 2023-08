València contracta un dispositiu especial per a netejar de grafits els monuments històrics de la ciutat

L’Ajuntament de València ha signat un contracte per a un dispositiu especial que netejarà de grafits i pintades els monuments històrics en tot el terme municipal de València.

Segons José Luis Moreno, regidor delegat d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, aquesta iniciativa es posa en marxa “amb la finalitat de cobrir aquesta necessitat apressant de conservar el nostre patrimoni i mantindre una imatge neta i adequada de la ciutat”, ha assegurat

Aquest nou dispositiu, que executarà una empresa especialitzada, s’ha creat davant “l’augment incessant els últims anys del nombre de grafits i pintades vandàliques fets sobre el patrimoni històric i artístic disposat en la via pública de la ciutat de València, que generen danys importants i, a vegades, irreparables per al patrimoni”, tal com recull la proposta de contractació signada pel regidor Moreno.

Tot això, tal com ha recordat el regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Llicències i alcalde en funcions, Juan Giner, “en la línia marcada per l’alcaldessa, María José Catalá, de tindre una València més neta, juntament amb el pla de xoc de neteja ja aprovat i el reasfaltatge i la millora dels nostres carrers i les nostres voreres”.

L’empresa adjudicatària del dispositiu especial és Limpiezas Iberolimp, que prestarà el servei de neteja i manteniment d’elements urbans singulars, monuments històrics i altres elements i edificis protegits de la ciutat, per un període estimat de 10 mesos i un pressupost total de 18.148,79 euros.

Aquest dispositiu especial complementa la recent signatura del contracte, per un període de cinc anys i un import de 4 milions d’euros, del servei de neteja de pintades i retirada de cartells de l’espai públic en tot el terme de València. L’entitat adjudicatària d’aquest contracte és Compañía Especial de Empleo e Integración.