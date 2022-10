València converteix els seus cementeris en la planta solar urbana més gran d’Espanya: 7.000 plaques cobriran els seus nínxols

“El curiós d’aquest projecte de planta solar és que s’assenta sobre els cementeris i el singular és que serà la instal·lació urbana més gran d’Espanya”. El regidor de Cementeris, Alejandro Ramon, es pronuncia en aquests termes sobre el projecte Requiem in Power (RIP), en virtut del qual s’instal·laran 7.000 plaques solars en les cobertes dels nínxols dels cementeris municipals de València, tot dins del full de ruta cap a la transició energètica de València per a avançar a la ciutat el dret a l’energia i en el compliment dels compromisos davant el canvi climàtic.

La iniciativa compta amb el vistiplau de l’arquebisbat i, de fet, segons l’edil, d’ací a un mes començarà la instal·lació de les plaques fotovoltaiques. Ramón explica que els projectes ja estan redactats i que es licitaran en el primer semestre de l’any que ve. En total s’instal·larà una potència de 2,8 megavats i l’energia que s’obtinga es destinarà a autoconsum, però també s’oferirà a les famílies en risc d’exclusió.

L’actuació suposarà una inversió de 3 milions d’euros. Es tracta d’una primera fase, ja que, en el cas del Cementeri General, els panells es posaran damunt els nínxols de la secció 19, però hi ha un total de 21 en què es podrà anar ampliant la instal·lació.

Fonts abeurador a punt

L’Ajuntament de València, a través de la regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, ha procedit a netejar i desinfectar les 179 fonts abeurador situades en els diferents cementeris municipals de la ciutat, segons ha explicat la responsable de l’àrea, Elisa Valía, que ha destacat la planificació duta a terme pel servei per anticipar-se a la celebració de la festivitat de Tots Sants i poder atendre així l’afluència de persones que es produirà.

En concret, en el Cementeri General hi ha instal·lades 138 unitats; en el del Cabanyal, 22; en els cementeris de Benimàmet i Campanar n’hi ha sis en cadascun, mentre que en el de Massarrojos hi ha tres fonts abeurador i en els del Grau i el Palmar n’hi ha instal·lades dues unitats en cadascun.

“La festivitat de Tots Sants, que se celebra cada 1 de novembre, és una data molt important per a gran part de la ciutadania, per la qual cosa s’espera gran afluència de persones als cementeris de la ciutat”, ha explicat la regidora Elisa Valía. Per això, des del Cicle Integral de l’Aigua “s’han planificat amb temps les tasques d’adequació i neteja de les fonts d’aigua potable amb la finalitat de deixar-les en les millors condicions per atendre els que es desplacen fins als cementeris aquests dies”.

Les faenes de desinfecció i posada a punt s’han desenvolupat des del 3 al 20 d’octubre i han consistit en la comprovació del funcionament correcte de la font, la neteja d’aquesta i del desguàs, neteja de tovera, regulació de l’eixida de l’aigua, l’eliminació de pintades i la repintada de les fonts en els casos que ha calgut.