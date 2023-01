València denega els permisos per a rehabilitar l’hotel Sidi, la demolició del qual queda en mans de Costes

Nou pas cap a la restitució de la platja del Saler, situada al Parc Natural de l’Albufera, en aquest cas mitjançant l’eliminació de l’abandonat hotel Sidi Saler, tancat des de l’any 2011. L’Ajuntament ha denegat la llicència d’obres i la llicència ambiental sol·licitada per la propietat del complex, situat en domini públic maritimoterrestre, que pretenia fer una rehabilitació de l’edifici que no és possible legalment, ja que, com que està fora d’ordenació, tan sols es permeten obres de manteniment i conservació.

El consistori ha notificat la situació a la propietat i a la Demarcació de Costes. L’alcalde, Joan Ribó, considera que l’hotel “no pot continuar en aquest lloc. Jo defense el Parc Natural i crec que el Sidi Saler no té per què estar al Parc Natural”.

Per a l’alcalde, “el mateix que, quan en temps de Franco encara, els veïns de València deien que el Saler era per al poble, nosaltres volem continuar aquest fil i queden coses d’aquell moment que es van plantejar i es van construir fora de lloc i de context”. Segons Joan Ribó, “el cas del Sidi Saler és claríssim. És una cosa que no pot continuar en aquest lloc”.

Per part seua, la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, considera que “l’activitat de l’hotel està enclavada al Parc Natural, apegada a la platja i, atesa la legislació urbanística actual, està fora d’ordenació substantiva i, per tant, no es pot atorgar la llicència d’obres que mantenia l’activitat”.

Beamud ha recordat que “estem en un moment de transició ecològica, d’emergència climàtica, vivim un hivern que és més propi d’una primavera, tenim informes de la Universitat que diuen que les platges del sud, en cinc anys, han minvat deu metres, també a conseqüència de l’ampliació del port. Cada vegada són més freqüents les depressions aïllades en nivells alts (DANA) i l’última va ser molt important, la DANA Gloria, i va afectar greument les platges”.

Segons la regidora, “les platges que tenien una protecció dunar van aguantar millor els embats de la DANA i aquestes línies de protecció del nostre Parc Natural, de la Devesa, són una manera de protegir-nos d’aquesta emergència climàtica i d’anar cap a la transició ecològica que hem d’afrontar”.

Beamud ha conclòs que tots els informes municipals emesos els últims anys sobre l’hotel subratllen que l’activitat està fora d’ordenació substantiva i, per tant, només poden fer-se tasques de manteniment i conservació de l’edifici. La regidora també ha assenyalat l’afectació de l’hotel al pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) del Parc Natural de l’Albufera i la seua ubicació sobre domini públic maritimoterrestre.

A més, la concessió demanial atorgada en el seu moment pel Ministeri de Transició Ecològica va caducar el juliol de l’any passat i no consta en els serveis municipals que s’haja concedit una altra pròrroga.

En aquest sentit, Beamud ha assenyalat que s’ha notificat de manera oficial a la propietat de l’hotel la denegació de les llicències després d’escoltar les seues al·legacions en el tràmit d’audiència administrativa. Igualment s’ha comunicat a la Demarcació de Costes la situació en què està el local.

La responsable d’Espai Públic ha explicat que encara no han mantingut contactes amb Costes per a abordar el futur de l’hotel, però considera que, “a priori, qui hauria d’efectuar l’enderrocament és Costes, perquè l’hotel se situa en domini públic maritimoterrestre, però estem en un moment embrionari del procés. A partir d’ara, anirem veient les diferents actuacions que podem fer amb Costes”.