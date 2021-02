València impulsa per primera vegada un pla per a controlar l’impacte del port a la ciutat, a les platges i a l’aire

“Revertir el dic de l’ampliació nord del port de València”. Així va titular un veí del Marítim la proposta que va presentar a la setena edició de Decidim València, el procés participatiu pel qual veïns i veïnes poden proposar inversions per a millorar els seus barris, i que en la primera fase del procés va ser la més votada amb 438 suports, malgrat ser una de les últimes a elevar-se al sistema i disposar de tan sols 10 dies per a sumar vots.

L’Ajuntament de València ultima aquests dies els estudis de viabilitat de les 1.238 propostes veïnals (inclosa la reversió dels dics esmentada) que van obtindre els suports necessaris per a passar el primer tall, una fase que acaba dimecres 17 de febrer. Les que siguen de competència municipal i resulten viables econòmicament, se sotmetran a una última votació popular. Les que obtinguen més suport seran les que finalment es duran a terme fins a completar els 8 milions d’euros disposats per a aquestes inversions participatives.

Què passarà llavors amb la proposta vencedora, tenint en compte que el desmuntatge dels dics no depén directament de l’Ajuntament, ja que competeix a l’Autoritat Portuària de València? Amb l’objectiu que no caiga en sac foradat, des de la Regidoria de Platges i de Qualitat Acústica i de l’Aire, que dirigeix Giuseppe Grezzi, duran a terme per primera vegada un pla de control sobre l’impacte global del port de València tant a la ciutat, com a les platges i en la qualitat de l’aire. L’import total de l’avantprojecte del pla esmentat ascendeix a 113.740 euros, IVA inclòs.

L’actuació es justifica per la necessitat, contrastada amb els promotors de la proposta veïnal, que l’Ajuntament faça les actuacions necessàries per la seua part per a avaluar i reduir els impactes que el port de València (en la seua evolució passada, present i futura) ha tingut i pot tindre a la ciutat i el seu entorn tant a escala mediambiental i socioeconòmica com geomorfològica.

El pla es concretaria en les actuacions següents: recopilació del procés històric de construcció del port, les ampliacions successives i el registre dels impactes que van provocar aquestes accions sobre les costes. Una valoració des de l’economia ecològica de la repercussió que ha tingut per a la ciutat en general, i per als barris marítims en particular (no sols amb relació als canvis físics sinó també als socials i econòmics, urbanístics i territorials que han portat associats).

També es durà a terme una exploració dels impactes en el medi marí i un seguiment de l’evolució del port cap a terra i del port cap a la mar i els seus voltants, incloent-hi l’exploració del que passe mar endins.

L’avantprojecte inclourà una recopilació i una anàlisi dels impactes del port en l’esfera ambiental respecte a qüestions de qualitat de l’aire: les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i les seues repercussions en el canvi climàtic, les emissions relacionades amb la pèrdua de qualitat de l’aire, la contaminació acústica, les repercussions de la qualitat de l’aire relacionades amb la salut de les persones i la defensa costanera davant esdeveniments meteorològics extrems.

A més, es durà a terme una recopilació i una anàlisi dels impactes del port en l’esfera social i territorial: les relacions de transport i mobilitat i la planificació de territori i urbanisme per a l’adaptació de la costa i les seues platges al canvi climàtic.

L’avantprojecte integrarà la valoració de la visió ciutadana de l’ampliació del port, mitjançant un procés participatiu que aprofundisca en aquesta visió pel que fa a platges i qualitat ambiental, i incloga una prospectiva de futur, que incloga a més una representació adequada de tots els agents implicats.

Finalment, s’inclourà una eina de ciència ciutadana per al diagnòstic d’olors en el port de València, possibilitant mitjançant la implicació dels grups afectats la recollida d’informació en temps i ubicació real respecte de l’afectació per olors existents en la zona, denunciades repetides vegades pel veïnat.

El portaveu de la Comissió Ciutat-Port, Pau Díaz, plataforma integrada per diverses associacions veïnals i ecologistes que ha donat suport a la proposta vencedora de Decidim València, ha explicat que aquesta iniciativa pot ser “una eina molt útil que ajude a visibilitzar els problemes que genera el port en el medi ambient i que, per tant, supose un argument més per a assolir l’objectiu final que no és altre que paralitzar l’ampliació del port de València i desmuntar els dics de recer que tant estan perjudicant les platges”.

Segons Díaz, l’ampliació és “una aberració des del punt de vista econòmic” ja que és fer “una inversió pública tan enorme (400 milions), tenint en compte l’actual context de crisi sanitària i social, en què els fons haurien de destinar-se a enfortir la sanitat o l’educació”.

El projecte d’ampliació del port ha suscitat una resposta ciutadana important canalitzada mitjançant la campanya ‘Menys port, més València’, que ja ha recollit més de 1.000 signatures per a paralitzar el projecte.