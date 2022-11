València preveu eliminar els lloguers turístics de Ciutat Vella després de la sentència que qüestiona el límit de 60 dies

Els lloguers turístics que no tinguen certificat de compatibilitat urbanística atorgat per l’Ajuntament de València quedaran prohibits a Ciutat Vella.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va afirmar dimarts que estudiaran eliminar la possibilitat del lloguer ocasional d’habitatges amb finalitats turístiques durant 60 dies previst en el Pla Especial de Ciutat Vella (PEP) després de la sentència recent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que considera que la mesura no està prou justificada.

Com ha informat elDiario.es, la decisió judicial sorgeix a conseqüència del recurs presentat en el seu moment per l’Associació d’Habitatges de Lloguer per a Estades Curtes (Avaec, sigla pel nom en castellà) contra les normes urbanístiques del Pla Especial de Ciutat Vella (PEP) pel que fa a la regulació d’apartaments turístics.

La sentència dona la raó a l’Ajuntament quant a la consideració d’aquests habitatges com una activitat econòmica (terciari) i no per a finalitat residencial, com demanava Avaec, per la qual cosa han de cenyir-se al que establisca el pla general d’ordenació urbana (PGOU) o a les normes específiques que establisca l’Ajuntament.

No obstant això, estima parcialment algunes de les observacions fetes per l’entitat i anul·la alguns requisits addicionals que l’Ajuntament va incloure en el PAC per poder obtindre els certificats de compatibilitat urbanística necessaris per a legalitzar un apartament turístic. En concret, a més d’eliminar el límit de 60 dies a l’any per a poder llogar-los per no quedar prou justificat, també deixa sense efecte la possibilitat que només puguen llogar-lo particulars empadronats en l’habitatge a llogar. Així doncs, també podrien posar en lloguer turístic empreses o particulars amb segones residències, sempre que complisquen el PGOU.

La sentencia també anul·la la necessitat d’obtindre un permís de les comunitats de veïns per a obtindre el certificat, ja que s’entén que els interessos de la comunitat poden xocar amb l’interés general que defensa el PAC.

Si finalment s’opta per la prohibició total del lloguer en turístic en l’àmbit de Ciutat Vella en la línia del que ha comentat Gómez, tots els punts mancaran de sentit i quedaran eliminats del PAC.

Finalment, en el cas dels lloguers d’edificis complets, la sentència elimina la distància mínima de 150 metres entre si recollida en el PAC per al barri de Sant Francesc per no quedar tampoc prou justificada.

En aquest punt, Gómez sí que va anunciar que l’Ajuntament presentarà recurs perquè considera que es tracta d’una mesura positiva per a evitar la saturació d’aquesta activitat en el barri.

“Presentarem la justificació que calga per a defensar aquest criteri”. “Aquesta sentència confirma la importància de tindre ben justificat qualsevol canvi en el planejament, ja que gràcies a això s’ha mantingut intacta la regulació de l’habitatge turístic professional”, va afirmar i va indicar que per això “estem treballant en un estudi en profunditat i exhaustiu de les afeccions que tenen els pisos turístics a la ciutat per a adaptar la seua regulació i evitar a més que els fons voltor puguen expulsar les persones de les seues cases”.

Finalment, va recordar que la sentència no és ferma, per la qual cosa “res d’això és aplicable encara i el PEP continua intacte i vigent en aquest sentit”. “Des de l’Ajuntament presentarem recurs de cassació per continuar defensant qüestions tan indiscutibles com el dret a un habitatge digne i assequible, la protecció de les persones davant dels fons voltor, o la pervivència del petit comerç en els barris de la ciutat”, va assegurar. “Vetlarem perquè l’interés general quede protegit davant de qualsevol interés particular especulatiu”, va concloure.