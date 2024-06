València prohibirà d’ací a tres anys la circulació de cotxes de gasolina anteriors al 2001 i de gasoil anteriors al 2006

La Junta de Govern Local ha aprovat per consens dels socis del PP i de Vox l’avantprojecte de l’ordenança que regularà el trànsit de vehicles en les Zones de Baixes Emissions (ZBE) de la ciutat de València, a instàncies de la Delegació de Mobilitat. El text haurà de ser ratificat pel ple de l’Ajuntament en la versió definitiva. Fins a aquest moment, els serveis municipals hauran d’emetre els informes tècnics necessaris sobre el contingut de la norma en atenció a les seues competències.

L’esborrany de l’ordenança defineix dues ZBE: València ZBE i Ciutat Vella ZBEES. La primera zona abasta una superfície de 27,8 quilòmetres quadrats, quasi tota la ciutat, i està delimitada per la Ronda Nord, Tarongers, la Serradora i el Bulevard Sud. La segona comprén una extensió de 0,3 quilòmetres quadrats dins del districte de Ciutat Vella i ha sigut declarada com a Zona de Baixes Emissions d’Especial Sensibilitat.

El regidor responsable de l’Àrea de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, ha destacat alguns punts de la norma reguladora, que serà aplicable en el terme de la ciutat de València. Així doncs, entre altres aspectes, l’ordenança de les ZBE assenyala que, a partir de l’1 de gener de 2028, es prohibirà l’accés dels vehicles amb l’etiqueta A (també anomenats sense etiqueta), segons el catàleg de distintius mediambientals de la DGT. “Això significa que els cotxes de gasolina matriculats amb anterioritat a l’any 2001 no podran circular, així com tampoc els de gasoil que estigueren matriculats abans de 2006. Entenem que són vehicles molt antics i és una mesura raonable”, ha explicat Jesús Carbonell.

Això significa que els cotxes de gasolina que l’1 de gener de 2028 tinguen més de 27 anys no podran circular, així com tampoc els de gasoil que a data 1 de gener de 2028 tinguen més de 22 anys.

Vehicles autoritzats

D’altra banda, estaran exempts de qualsevol tipus de restricció, prèvia justificació, els vehicles associats a qualsevol activitat econòmica, amb la finalitat de garantir la “protecció dels interessos econòmics i socials”, segons Carbonell; les persones titulars d’una targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR); els vehicles de famílies nombroses; els de famílies amb menors de tres anys; aquells en què viatgen embarassades i els vehicles de les persones amb mobilitat reduïda temporal.

Lògicament, els vehicles d’emergències, els de serveis essencials i els considerats històrics tindran lliure accés a les ZBE. Les restriccions d’accés recollides en l’ordenança s’aplicaran de manera supletòria a les de l’anterior APR, ara anomenat Ciutat Vella ZBEES.

Tal com ha recordat l’equip de Govern municipal, la implantació de les restriccions delimitades per les ZBE es farà de manera progressiva. “S’ha plantejat en la norma un calendari gradual, amb l’objectiu de garantir-ne un coneixement adequat i facilitar així als afectats la transició gradual cap a vehicles més sostenibles o cap a un canvi de mode de transport”, ha assenyalat el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de València.

Fase informativa el 2025

Jesús Carbonell ha recordat que “durant el 2025 es posarà en marxa una fase informativa i es donarà un preavís als vehicles limitats per les restriccions. El 2026 començarem la fase sancionadora, que afectarà els vehicles més contaminants registrats fora de la província de València. Posteriorment, el 2027, no podran accedir els registrats a la província que manquen del distintiu mediambiental necessari, llevat dels de la ciutat mateixa”. Es preveuen 48 accessos anuals per vehicle més contaminant a les ZBE, així podran accedir una vegada a la setmana a la ciutat.

Per a la implantació de les ZBE s’instal·laran, de manera progressiva, fins a 278 càmeres d’accés en 68 punts de control, que verificaran els permisos d’accés mitjançant la lectura automàtica de matrícules, així com cartelleria informativa al llarg del perímetre.

La regulació de les ZBE té com a objectiu la protecció de la salut pública i el dret a gaudir d’un medi ambient adequat, així com la lliure circulació de les persones, en els municipis de més de 50.000 habitants. Es tracta de drets constitucionals pels quals té el deure de vetlar l’Ajuntament de València. L’establiment d’aquestes mesures suposarà una millora de la qualitat de l’aire i la reducció dels contaminants NO2, PM10 i PM2,5.

La implantació de restriccions en el trànsit de vehicles anirà acompanyada per una sèrie de mesures de l’Ajuntament de València per a impulsar el canvi cap a l’ús de formes de transport més sostenibles, la millora de l’accessibilitat, l’electromobilitat, la promoció de pràctiques sostenibles en la distribució urbana de mercaderies i el reforç de la seguretat viària. Com a novetat, el regidor Jesús Carbonell ha avançat que l’Ajuntament aprovarà el 2028 un nou títol de l’EMT, de caràcter gratuït, “per a totes les persones afectades per les prohibicions esmentades. Aquest títol tindrà caràcter transitori, fins a la compra d’un vehicle o el transcurs del termini que donem, que podria ser de dos anys o tres, que serà analitzat en el seu moment”.