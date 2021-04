València recupera 32.000 metres quadrats d’espai per al vianant en el cor de la ciutat, l’equivalent a cinc camps de futbol

La reurbanització de la plaça de la Reina i de l’entorn del Mercat suposarà la recuperació de 32.000 metres quadrats d’espai per als vianants en ple centre de València, és a dir, l’equivalent a cinc camps de futbol.

Dilluns es van engegar les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina de València. Duraran 12 mesos i tenen un pressupost de 10,7 milions d’euros, dels quals 3,3 milions provenen de fons europeus.

Els 12.000 metres quadrats de la renovada plaça tindran 115 arbres davant dels 53 actuals; s’hi instal·laran pèrgoles que proporcionaran 1.317,5 metres quadrats d’ombra, 4,19 vegades més que la que hi ha ara; hi haurà zona de jocs infantils, difusors d’aigua i contenidors soterrats. A aquest projecte se sumen els 20.000 metres quadrats que abasta la reurbanització de l’entorn del Mercat Central, les obres del qual, també amb un termini de duració de 12 mesos, van començar la setmana passada.

L’aparcament, de gairebé 9.000 metres quadrats, es renovarà completament, amb noves rampes d’accés i punts de recàrrega elèctrica. Se senyalitzarà el traçat de l’antiga muralla romana i es recuperarà la perspectiva visual de la porta barroca de la catedral.

L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i el vicealcalde, Sergi Campillo, va visitar dilluns les faenes de reurbanització, que juntament amb les ja encetades en la plaça de l’Ajuntament i l’entorn de la plaça del Mercat formen part del “procés de reconquista de l’espai públic per a les persones”.

L’alcalde va indicar que el projecte de reforma de la plaça de la Reina, posat en marxa després d’un procés participatiu, té com a objectiu “transformar la plaça en un àmbit bàsicament per als vianants, en què es puga passejar amb tranquil·litat, sense barreres que obstaculitzen caminar, asseure’s o fer actes ciutadans”.

El primer edil va destacar que aquest espai de Ciutat Vella forma part “d’un eix que constitueix un passeig urbà potent i d’enorme atractiu per les places més grans i significatives del centre històric: la de la Mare de Déu, la Reina, el Mercat i l’Ajuntament”.

Joan Ribó va subratllar que des de mitjan segle XX, “aquestes places han patit un estat de colonització pels automòbils que ara revertim, compartint l’espai públic entre totes les persones, i fent-lo més amable i menys contaminant”. Juntament amb el projecte de remodelació de la plaça de la Reina, el regidor s’ha referit als ja iniciats en la plaça de l’Ajuntament i a l’entorn de la plaça del Mercat, dins del “procés de reconquista de l’espai públic per a les persones”.

Amb la remodelació, la circulació de vehicles es limitarà a una connexió entre els carrers de la Pau i Sant Vicent, amb accessos per a residents i transport públic. Els 12.000 metres quadrats de la renovada plaça tindran 115 exemplars arboris davant dels 53 actuals i aquest increment de l’arbratge produirà 2,7 vegades més ombra que la que hi ha en aquests moments.

En total, la superfície de plantació d’espècies arbustives, 30 de diferents, serà de 958 metres. S’instal·laran pèrgoles amb cobertes amovibles que proporcionaran 1.317,5 metres quadrats d’ombra, 4,19 vegades més que ara. Hi haurà zona de jocs infantils, seients i bancs adaptats, difusors d’aigua, contenidors soterrats, dues fonts per a beure, aparcabicis, una estació de Valenbisi, quioscos, una parada de taxis al carrer de la Mar i punts de càrrega i descàrrega.

Es reservarà l’àrea central de la plaça per a activitats tradicionals, com l’Escuradeta o el mercat extraordinari de Nadal. Es reformarà completament l’aparcament, de dues plantes i gairebé 9.000 metres quadrats, amb noves rampes d’accés, que es traslladaran a una posició lateral més discreta, punts de recàrrega elèctrica i un magatzem per a guardar-hi els materials emprats en la superfície.

A més, la disposició d’arbres al costat de l’antic carrer de Saragossa recuperarà la perspectiva visual de la porta barroca de la Catedral i en el paviment de la plaça quedarà dibuixat el traçat de l’antiga muralla romana de la ciutat. D’altra banda, es crearan espais diversos en la plaça que facilitaran l’estada, l’esplai, la socialització, el descans i la realització de diferents activitats. El projecte aplica criteris sostenibles, de manera que s’utilitzaran materials de pedreres pròximes, inclourà vegetació autòctona o naturalitzada que requereix poc de manteniment i aigua escassa, i il·luminació de baix consum energètic.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, va destacar que “el diàleg i el consens ha sigut el fil conductor del codisseny del projecte”, ja que “ha comptat des del minut zero amb l’impuls d’una àmplia fase participativa, el procés Participa Reina!, amb la contribució de totes les entitats socials i empresarials relacionades amb la vida del barri, les associacions veïnals, comerciants i hostalers, els fallers de la falla Tio Pep, les empreses de distribució i repartiment, la pràctica totalitat de la realitat de l’entorn han oferit la seua contribució”.

Grezzi ha assegurat que durant les obres, que duraran 12 mesos i es faran en tres fases, hi haurà “un seguiment continu” i es mantindrà “el diàleg amb tots els agents per informar del desenvolupament”.

Preocupació veïnal pels accessos a l’entorn

A causa de les obres que s’han engegat en la plaça de la Reina, s’ha reordenat el trànsit. El carrer de la Pau continuarà obert, però a partir de Marqués de Dosaigües, serà només per als autobusos i vehicles autoritzats, i es tancarà de manera temporal l’aparcament de la plaça de la Reina.

Estaran tallats mentre duren les faenes els carrers adjacents a la plaça, i el carrer de la Mar entre la plaça de la Reina i el carrer de les Avellanes, on es reubicarà un punt per a càrrega i descàrrega. Els altres dos punts que s’habilitaran per a les tasques de càrrega i descàrrega seran al carrer de la Corretgeria i al costat de la plaça de Santa Caterina, aquest últim en horari de 8 a 11 del matí. Quant a la parada de taxis, es reubicarà al carrer de la Pau, a l’altura de les Comèdies.

Giuseppe Grezzi ha assegurat que l’accés del veïnat als habitatges i l’accés als comerços queda garantit i ha remarcat que s’han habilitat tres punts de càrrega i descàrrega.

No obstant això, durant la visita a les obres un veí va lamentar la solució plantejada per donar entrada i eixida als veïns amb plaça d’aparcament al carrer de la Corretgeria, que queda en doble sentit malgrat que té un sol carril, i que queda tallat en l’eixida a la plaça de la Reina. Segons aquest resident, es podia haver donat una ruta alternativa, per exemple pel carrer de la Tapineria de manera extraordinària, malgrat que és per als vianants.

Altres residents de l’entorn de la Llotja consultats per elDiario.es es van mostrar preocupats, ja que la seua única via d’accés als seus habitatges és l’eix de Sant Vicent, avinguda de Maria Cristina, plaça del Mercat i carrer d’Ercilla: “Esperem que si en algun moment ens tallen alguna d’aquestes vies per les obres, ens donen una alternativa per a poder accedir a les nostres cases”, van comentar.

Reconquista de l’espai públic

Durant la visita a les obres de la plaça de la Reina, l’alcalde, Joan Ribó, s’ha referit així mateix als dos projectes de reurbanització ja iniciats en la plaça de l’Ajuntament i a l’entorn del Mercat Central, dins d’un “procés de reconquista de l’espai públic per a les persones”.

Quant a la conversió provisional en espai per a vianants de la plaça de l’Ajuntament, “serveix per a experimentar la nova funcionalitat i detectar possibles problemes”.

S’ha convocat un concurs d’arquitectura per a l’ordenació definitiva d’acord amb paràmetres de sostenibilitat urbana i recuperació de l’espai públic. En aquests moments hi ha una plataforma per a vianants de nord a sud de la plaça; l’accés dels autobusos està limitat per una via al costat est i una altra en el sud, les dues amb eixida pel carrer de les Barques; els cotxes han deixat de circular pel costat de l’Ajuntament i pels encreuaments transversals, i el trànsit rodat continua entre els carrers del Periodista Azzati i de Roger de Llòria.

Joan Ribó també ha recordat que la plaça del Mercat va ser convertida en zona de vianants parcialment el 2015, en què es va suprimir “un trànsit intens de vehicles”. “Estava plena d’obstacles i amb cotxes aparcats, caminar-hi era insegur i es respirava aire brut, cosa que afectava la conservació de monuments arquitectònics, un dels quals, la Llotja, és Patrimoni de la Humanitat”, ha puntualitzat el primer edil.

“L’experiència dels sis anys transcorreguts ha calmat el trànsit en la zona i l’ha transformada en plaça per a les persones, ja que permet passejades tranquil·les i gaudir de la seua arquitectura”. Ara s’està duent a terme una reforma més profunda i conjunta de les places del Mercat i de la Ciutat de Bruges, que abraça els monuments de la Llotja, l’església de Sant Joan del Mercat amb les Covetes, i el Mercat mateix.

Tal com va informar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, la intervenció urbanística per a regenerar aquesta zona, amb un pressupost de gairebé 6 milions d’euros, és finançada per la Unió Europea i es divideix en quatre fases per garantir l’accés al Mercat i als comerços de la zona. Es desenvolupa al voltant de tres béns d’interés cultural (BIC) i recupera 20.000 metres quadrats de sòl urbà per a la ciutadania.