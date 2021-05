València recupera en sis anys 155.000 metres quadrats d’espai per als vianants amb una inversió de 33 milions

La recuperació de l’espai públic per a ús dels vianants en detriment del vehicle motoritzat és una dels principals senyals d’identitat de l’equip de Govern d’esquerres de l’Ajuntament de València que conformen Compromís i el PSPV.

Segons la Regidoria de Desenvolupament Urbà que dirigeix la vicealcaldessa, Sandra Gómez, sis anys després del canvi de color polític al capdavant del consistori s’han recuperat 155.000 metres quadrats d’espai per als vianants, l’equivalent a 22 camps de futbol, amb una inversió total de 33 milions d’euros.

“En aquests anys la ciutat i els seus barris s’han transformat, i el motor del canvi ha sigut, sens dubte, la recuperació necessària de l’espai públic en favor del vianant”, afirma Gómez.

Durant aquests anys s’han urbanitzat i s’han convertit en zona de vianants espais en unes quantes zones de la ciutat de València. Per exemple, al Cabanyal s’han renovat una vintena de carrers, incloent-hi els situats en la degradada zona zero, amb una inversió de 10,7 milions. D’altra banda, enguany s’ha començat amb les obres del projecte d’entorns escolars segurs, que actua als carrers que envolten 19 col·legis de València, per millorar l’accessibilitat i la seguretat d’aquests espais per als xiquets.

Dins de la gran recuperació d’espai destaca el projecte València Ciutat de Places, amb què s’han recuperat 53.100 metres quadrats d’espai, mitjançant la rehabilitació i la conversió a zona de vianants en 18 places de València, i encara n’hi ha dues més que estan en procés. La inversió total és de 10,3 milions d’euros.

Aquestes actuacions de recuperació dels espais de trobada i esplai com són les places s’han dut a terme tant en el centre com en els barris i els pobles, i han donat importància a les places com a element d’unió i de convivència per al veïnat de la ciutat.

En els últims 5 anys s’han fet tasques d’urbanització en un total de 18 places, dins de l’urbanisme tàctic o d’obra i de més actuacions com ara implantació de mobiliari urbà i jocs infantils en diferents zones de la ciutat.

El Cabanyal-Canyamelar: renovació de les places del Rosari, de Llorenç de la Flor i de Calabuig. A més de convertir-les en zona de vianants, s’hi han incorporat elements nous. En la plaça del Rosari es va substituir l’antiga font per una de nova i funcional a més de dotar-la de mobiliari urbà. En la plaça de Llorenç de Flor, situada en la zona zero del Cabanyal-Canyamelar s’ha dut a terme una remodelació completa amb vegetació i zona de jocs. En la plaça de Calabuig s’ha renovat el paviment i s’ha conservat una part de l’antic empedrat, a més de mobiliari urbà, vegetació i ara està a l’espera imminent de la instal·lació de zona de jocs.

Albors: renovació de la plaça de Felip Neri a l’entorn del mercat d’Algirós. S’hi van fer obres de reurbanització i de millora de l’accessibilitat universal al voltant del mercat amb ampliació de voreres i nou arbratge.

Morvedre: l’entorn al mercat de Sant Pere Nolasc també s’ha renovat i s’ha transformat en zona de vianants, i ara és una vertadera plaça que envolta el mercat.

Botànic: la plaça de Rojas Clemente ha passat de ser un aparcament per a vehicles a una vertadera plaça per a vianants amb parc infantil. Aquesta reurbanització i reconversió va sorgir d’un projecte veïnal per a millorar la plaça i l’accessibilitat. També en aquest barri la plaça de Sant Sebastià ara és un espai lliure de trànsit amb jocs infantils, una font abeurador i nou mobiliari urbà.

Ciutat Vella: una de les places amb més canvis i actuacions com és la plaça de l’Ajuntament, el cor de la ciutat, ja està adequada al vianant amb actuacions d’urbanisme tàctic en aproximadament 12.000 metres quadrats i a l’espera del projecte del disseny de l’obra definitiva que molt prompte eixirà a concurs. D’altra banda, ja acabada i també emmarcada dins de l’urbanisme tàctic, que fa servir actuacions de baix pressupost amb mobiliari urbà i pintura, està la plaça de Sant Agustí. Aquesta ha passat de ser una dàrsena d’autobusos a una vertadera plaça per a la ciutadania. Les obres han proporcionat un nou espai lliure de trànsit en el centre de la ciutat, nova vegetació i mobiliari urbà cedit per la Marina de València.

Arrancapins: en la plaça del Pintor Segrelles s’han recuperat uns 1.800 metres quadrats per a vianants amb un paviment pioner ecològic per a pal·liar l’efecte illa de calor.

Orriols: la renovació de la plaça de Sant Jerònim ha permés que deixe de ser un solar i haja esdevingut una plaça enjardinada, fent valdre la seua església, també anomenada de Sant Jerònim, i l’entorn del CEIP Antonio Machado.

Malilla: s’hi han fet accions d’urbanització en la plaça del Ceramista Gimeno per transformar en una vertadera plaça l’entorn del CEIP Rafael Mateu, on abans hi havia aparcaments i ara hi ha un lloc de trobada per al gaudi de xiquets, xiquetes i famílies.

Benimaclet: la plaça del Riu Duero, juntament amb l’avinguda del Primat Reig, i el carrer de Tírig han experimentat canvis en matèria d’ampliació de les voreres i millora de l’accessibilitat.

Sant Marcel·lí: la plaça de l’Arquebisbe Olaechea també s’ha convertit en zona de vianants que té un jardí, zones d’ombra i espai per al monument faller i altres activitats culturals dels barris.

Pobles de València: al Forn d’Alcedo es va remodelar i va millorar la plaça del Riu Segura amb zones de jocs, noves zones de vianants i nova vegetació i arbratge. A Massarrojos s’han dut a terme també aquestes actuacions en les places del Somiador i la Llotgeta, uns espais dins de l’enclavament històric del poble, abans ocupats per aparcaments a l’aire lliure on ara ja es pot gaudir d’espai per a vianants i també s’ha rehabilitat el nou refugi de Massarrojos. Al Perellonet s’han dut a terme actuacions en 380 metres quadrats per millorar la pavimentació i la conversió a zona de vianants d’un tram en la plaça del Grup Marqués de Vallterra.

Futures actuacions en Pérez Galdós o l’avinguda de l’Oest

A més d’aquestes places ja recuperades, estan duent-se a terme accions de conversió a zona de vianants i urbanització de dues places més molt importants a la ciutat de València: a la plaça de la Ciutat de Bruges al costat del Mercat Central, la Llotja i l’església de Sant Joan del Mercat, han començat les obres, que comprendran uns 20.660 metres quadrats, amb quasi 7 milions d’euros d’inversió i un termini d’un any.

La plaça de la Reina, que executa la Regidoria de Mobilitat Sostenible, cohesionarà l’entorn dels edificis emblemàtics valencians com la catedral de Santa Maria, la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats i el Palau de la Generalitat. També han començat unes obres que formaran una unió amb continuïtat urbana i de recorregut per a vianants entre la plaça de la Mare de Déu i aquesta.

Igualment, la creació de les primeres superilles, al barri de la Petxina (cruïlla dels carrers del Palleter i Calixt III) i a Orriols també és un pas cap a una fórmula que guanya més espai per a vianants i zones verdes.

A la Petxina es duran a terme les directrius de la Guia de disseny per a la transformació sostenible de l’espai públic de València. A més, el disseny del rajol gràfic serà del dissenyador valencià Iban Ramon, en col·laboració amb Leku Estudio, perquè la ciutat tinga una imatge que identifique aquest tipus d’actuacions d’urbanisme tàctic o flexible, en què s’usa mobiliari urbà com ara jardineres, elements de joc, senyalització de baix cost i pintura de colors.

“Tots aquests grans processos de transformació ja estan en marxa i continuem avançant amb la presentació dels concursos d’idees per als projectes de la plaça de l’Ajuntament; la reurbanització de Pérez Galdós, l’avinguda de l’Oest, la plaça de Sant Agustí i del carrer de Sant Vicent en el tram des de la plaça Sant Agustí a la plaça d’Espanya”, indica la vicealcaldessa Gómez.

Sandra Gómez explica a més que, amb l’objectiu de donar a conéixer aquests projectes a la ciutadania, la regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana recorrerà a través de podcast els espais de la ciutat recuperats per fer de València “una ciutat més amable per al vianant i amb més espai de trobada”.

“En el podcast ‘València, ciutat de places’ volem fer un recorregut per totes les intervencions urbanes, repassant la història dels llocs més emblemàtics i d’interés juntament amb l’opinió i les aportacions del veïnat en forma d’entrevistes”, ha explicat Gómez. Curiositats, història, evolució urbana i testimoniatges del veïnat, protagonistes dels barris i dels seus carrers i les seues places, tindran cabuda dins d’aquesta sèrie de programes el primer reportatge sonor dels quals arranca des de la plaça de l’Ajuntament.